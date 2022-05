Rafael López Aliaga desplaza a Daniel Urresti en intención de voto para la alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga lidera intención de voto en Lima y desplaza a Daniel Urresti del primer lugar

Rafael López Aliga lidera la última encuesta de Datum sobre la intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana desplazando a Daniel Urresti a la segunda ubicación. La aprobación del líder de Renovación Popular creció en las últimas semanas y pasó de 19% a 22%, mientras que el candidato de Podemos se mantiene en 22%. Más abajo en las preferencias de los votantes se ubica George Forsyth (9%), mientras que Álvaro Paz de la Barra (5%) pasó de la sexta posición a la cuarta. Omar Chehade (3%) y Luis Molina (2%) están en el quinto y sexto lugar, respectivamente.

Sin embargo, aún hay un grueso porcentaje que no decide su voto (12%) o que votará blanco o viciado (23%), lo que visibiliza que los candidatos que se presentarán en las próximas elecciones municipales y regionales tienen una tarea pendiente para convencer a los indecisos.

En el desglose del sondeo de Datum se pudo conocer que López Aliaga recibió una mayor aprobación en los conos de Lima:

- Lima Norte: 23%

- Lima Sur: 22%

- Lima Este: 21%

- Lima Moderna: 12%

Respecto a los sectores socioeconómicos, el candidato de Renovación Popular tiene un mayor respaldo en el A/B (28.1%) y el E (27.3%), mientras que en el D (12.9%) lo rechazan.

En tanto, el representante de Podemos Perú consiguió 22.7% en el sector E y 21.1% en el C, pero su menor aprobación está en el D donde registra 19.4% de preferencia.

En cuanto a la intención de voto por edades, según la encuesta de Datum, la población limeña entre 18 y 24 años apoya mayoritariamente a López Aliaga (25.7%) y Urresti mantiene mayor respaldo entre los limeños de 35 a 44 años con 26.7%., sector que rechaza al representante del partido celeste.

La encuesta fue realizada por Datum Internacional S.A., del 5 al 9 de mayo de 2022, en hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, en el ámbito de Lima Metropolitana y con un margen de error de +/- 4.9%.

DENUNCIA POR DIFAMACIÓN

La pelea entre Daniel Urresti y Rafael López Aliaga no solo está por los votos, sino también llegará a los tribunales luego que el precandidato del partido Podemos indicara que demandará al líder de RP por el presunto delito de difamación agravada, por el cual pidió 34 millones de soles de reparación civil, así como la aplicación de una pena privativa de la libertad de un año y ocho meses luego que este aseguró en sus redes sociales que Urresti es culpable de la muerte del periodista Hugo Bustíos y de haber abusado sexualmente de una mujer en la región de Ayacucho.

Daniel Urresti demandará a Rafael López Aliaga

“En una temeraria publicación del 2 de mayo en su cuenta de Facebook, López Aliaga aseguró, categóricamente, que yo acabé con la vida del periodista Hugo Bustíos y que abusé sexualmente de una mujer en Ayacucho. Le di un plazo de 24 horas para que pudiera probar sus gravísimas afirmaciones en mi contra. No pudo probar absolutamente nada porque soy inocente”, manifestó Daniel Urresti.

Daniel Urresti exhortó a los candidatos y políticos en general a no realizar acusaciones en su contra en delitos que no tienen ninguna sentencia y que estos “actos calumniosos y difamatorios no son amparados bajo ningún supuesto por la libertad de expresión”. “Ya es hora de que alguien frene los exabruptos permanentes de López Aliaga”, puntualizó.

