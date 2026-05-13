Pintor fue detenido mientras vendía su moto: hombre estuvo 10 meses preso y denuncia que habría sido “sembrado” en el operativo policial

Un pintor fue detenido en el momento en que realizaba la venta de su motocicleta y permaneció 10 meses en prisión preventiva. Según su testimonio, el caso habría sido irregular y asegura haber sido “sembrado” durante la intervención policial. Tras recuperar su libertad, el hombre denuncia presuntas inconsistencias en el proceso y afirma que no existían pruebas suficientes en su contra. El hecho ha generado preocupación sobre posibles abusos durante operativos policiales. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

Ever Pedraza pasó diez meses en prisión luego de ser acusado por tenencia ilegal de armas tras intentar vender su propia motocicleta en el distrito de Independencia, Lima. Según Pedraza, la intervención se produjo durante una transacción pactada con una compradora que, posteriormente, nunca fue identificada. La situación dejó a Pedraza privado de su libertad, sin antecedentes penales previos, y con la denuncia de un presunto “sembrado” de arma durante el operativo policial.

Según el testimonio del pintor, presentado por Buenos Días Perú, fue interceptado por efectivos de la Policía Nacional cuando acudió a vender su motocicleta. Pedraza relató: “Me apuntaron los tres en la cabeza”. Explicó que tres policías descendieron de una camioneta, lo redujeron y, bajo amenaza, le exigieron la entrega de un arma de fuego que él asegura nunca haber tenido.

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Posteriormente, fue trasladado a la comisaría y luego al penal de Lurigancho, donde permaneció recluido durante diez meses hasta que el Poder Judicial lo absolvió al determinar que no existían pruebas para sostener la acusación.

Pedraza denunció que, durante su detención, fue víctima de agresiones físicas, extorsión y la desaparición de su motocicleta y pertenencias. Actualmente, exige una investigación exhaustiva sobre el accionar policial y fiscal, así como una reparación por el daño sufrido. El caso ha generado preocupación en diversos sectores, que reclaman garantías procesales y el esclarecimiento de los hechos.

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Ever Pedraza, un pintor peruano, exige investigación y reparación tras ser absuelto luego de pasar diez meses en prisión por una falsa acusación de tenencia ilegal de armas. (Composición: Infobae Perú)

Pedraza asegura que policías le habrían “sembrado” evidencia para incriminarlo

Ever Pedraza relató que la intervención policial ocurrió el 24 de junio, cuando, tras ser citado por una supuesta compradora, fue abordado por tres policías de civil en una camioneta blanca. “Me apuntaron los tres en la cabeza”, afirmó Pedraza a Buenos Días Perú. Según su testimonio, los agentes colocaron un arma encima de su motocicleta y dispararon municiones sobre el asiento antes de llevarlo detenido.

El informe policial presentado por los agentes sostenía que Pedraza portaba un arma de fuego oculta bajo el asiento de la moto, argumento que fue desestimado en el proceso judicial. “Ha sido un sembrado. Los jueces y fiscales han determinado que es así, por eso me han absuelto”, declaró. Permaneció en el penal de Lurigancho durante diez meses, pese a no contar con antecedentes.

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Durante su internamiento, Pedraza indicó que sufrió graves daños personales y familiares. “Estar diez meses preso en Lurigancho sin haber hecho nada fue un daño tremendo para mí y mi familia”, manifestó.

Denuncian la existencia de una presunta mafia interna que gestiona cobros irregulares en el penal de San Juan de Lurigancho. Foto: Salud con Lupa

Pedraza denunció que, además de la privación de libertad, fue víctima de extorsión por parte de los agentes, quienes le exigieron 8.000 soles para liberarlo. “Me pidieron 8.000 soles para soltarme. Les dije que no les iba a dar nada porque soy inocente”, aseguró.

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Víctima señala a policías y fiscal y acusa desaparición de su motocicleta

Ever Pedraza identificó a los policías responsables de su intervención como el técnico Luis Alberto Montoya Alvarado, James Presentación Rivera y Milton Quiroga Vanías, pertenecientes al área de secuestros y extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la avenida España, en el Cercado de Lima. Pedraza afirmó que, tras la intervención, en los videos se observa a al menos siete efectivos y una mujer, aunque no ha logrado identificar a todos los participantes.

El proceso estuvo a cargo del fiscal Germán Yaxocóndor, de la cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, primer despacho. Pedraza denunció que, durante las audiencias, el fiscal inicialmente negó contacto con los policías, pero luego admitió haberlos llamado. A la fecha, el fiscal no ha brindado explicaciones públicas sobre el caso.

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Respecto a la motocicleta, Pedraza indicó que fue utilizada para una reconstrucción judicial y luego trasladada a distintos depósitos, pero nunca le fue devuelta. “La fiscalía dice que no hay moto, no hay nada”. Tampoco le devuelven sus celulares ni sus bienes. Pedraza presentó videos que muestran su vehículo en los exteriores de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), pero hasta hoy permanece desaparecido.

Un hombre afectado se posiciona frente a una motocicleta y un taxi eléctrico dañados, marcados con cinta de precaución. (Composición: Infobae Perú)

“Me han malogrado la vida”

Pedraza sostiene que fue víctima de un “sembrado” policial y exige que el Ministerio del Interior y la Inspectoría General de la Policía investiguen a los agentes involucrados. “Pido justicia para que esos policías paguen por lo que han hecho. Me han malogrado la vida, tengo que comenzar de cero”, declaró. Además, detalló que el Poder Judicial dispuso la remisión inmediata de la denuncia a Inspectoría General de la Policía, pero tras un mes en libertad no ha recibido respuesta.

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El pintor también denunció que, durante su detención, los agentes intentaron ocultar información al negarse a lacrar su celular y al impedir que se identifique a la supuesta compradora, quien, según Pedraza, podría estar vinculada a la policía. “Me quitaron mi celular para que no pueda mostrar quién era la señora que me citó”, afirmó.

Pedraza, quien se define como deportista y sin antecedentes penales, señaló que ha quedado endeudado por los gastos judiciales y que su familia ha sufrido un daño irreparable. “Estoy debiendo como 3.000 soles a los abogados. Me han destruido la vida”, dijo. Actualmente, demanda una reparación integral y sanción para los responsables.

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