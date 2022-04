Tres dosis para mayores de 18 años: Requisitos, restricciones de ingreso y toda la información sobre nueva medida

Carnet de vacunación. Foto: Andina.

Desde este viernes 1 de abril, el gobierno de Pedro Castillo dispuso, de carácter obligatorio, contar con las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 para poder ingresar a establecimientos públicos y privados. Esta disposición se aplicará en todas las personas mayores de 18 años de edad.

La medida, que intenta agilizar el proceso de vacunación en el Perú, fue oficializada el 26 de marzo a través del Decreto Supremo 030-2022-PCM, en donde también prorroga el estado de emergencia por un plazo de 30 días calendario, a partir del primer día del mes de abril.

Ante la serie de dudas que se ha generado en los mayores de edad, te detallamos todas las restricciones que significará no contar con tu vacunación completa contra la COVID-19:

LUGAR EN DÓNDE EXIGIRÁN LAS TRES DOSIS

La exigencia de las tres dosis de vacuna alcanza a los mayores de 18 años que busquen ingresar a centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general, conglomerados, tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, restaurantes y afines en zonas internas.

Así como a casinos, tragamonedas, cines, teatros, bancos, iglesias, templos, lugares de culto, bibliotecas, museos, centros culturales, galerías de arte, clubes, locales de asociaciones deportivas, peluquerías, barberías, spa, baños turcos, sauna, baños termales, gimnasios, notarías, oficinas de atención al usuario, trámite administrativo y mesas de partes de instituciones públicas y privadas, así como colegios profesionales.

Además, aquellos que deseen acudir a estadios y coliseos también deberán certificar su vacunación completa.

TRABAJADORES QUE SOLO TENGAN DOS DOSIS

En cuanto a los trabajadores que solo se hayan aplicado dos dosis de la vacuna contra al COVID-19, la norma señala que se dará un plazo de 15 días, contados desde el 1 de abril, al personal del sector privado y público que realice labores presenciales para que puedan aplicarse la dosis de refuerzo. De lo contrario, deberán realizara trabajo remoto, si la empresa lo permite.

“Durante un plazo máximo de quince días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, pueden seguir realizando actividad laboral presencial los prestadores de servicios de la actividad privada y los trabajadores del sector público que no cuenten con la tercera dosis”, indica el dispositivo legal.

Asimismo, los trabajadores del sector salud, choferes y cobradores de todo servicio de transporte público, así como las personas que brindan servicios como delivery, taxi y turismo deberán demostrar que cuentan con las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 para poder desempeñar sus funciones.

Cabe precisar que la verificación del carné físico o virtual que acredite el cumplimiento de la aplicación de la vacunación contra la COVID-19, en el Perú o el extranjero, debe realizarse conjuntamente con el Documento Nacional de Identidad (DNI) u otro documento que certifique su identidad.

NUEVOS PUNTOS DE VACUNACIÓN PARA ESTE 1 DE ABRIL

-Hospital Alberto Sabogal Sologuren (Bellavista)

-Hospital Bicentenario Canta Callao (San Martín de Porres)

-Hospital Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega (Cercado del Callao)

-Hospital I Marino Molina Scippa (Comas)

-Policlínico El Retablo (Comas)

-CAP III Metropolitano (La Perla)

-Hospital I Octavio Mongrut Muñoz (San Miguel)

-CAP III María Donrose (Ventanilla)

-CAP III Luis Negreiros Vega (Cercado del Callao)

-CAP III Puente Piedra

-CAP III Carabayllo

Brigadas móviles de vacunación

Además, se desplegarán brigadas móviles en mercados y en una terminal pesquera para aplicar la primera, segunda o tercera dosis:

-Mercado Unicachi (Comas)

-Mayorista Terminal Pesquero de Ventanilla (Callao)

-Mercado Tungasuca (Carabayllo)

-Mercado Huamantanga “La Cooperativa” (Puente Piedra)

TODAS LAS RESTRICCIONES DEL ESTADO DE EMERGENCIA

-Es obligatorio el uso de una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria (tela), para circular por las vías de uso público y en lugares cerrados.

-Los infractores a las disposiciones sanitarias y las relativas al estado de emergencia nacional, que no hayan cumplido con pagar la multa impuesta por las infracciones cometidas durante el estado de emergencia nacional y demás normas emitidas para proteger la vida y la salud de la población por el contagio de la COVID-19, están impedidos de realizar cualquier trámite ante cualquier entidad del Estado; sin perjuicio de ello, las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y estén debidamente registradas en los padrones de los programas sociales, así como, de los subsidios monetarios, entre otros, siguen siendo beneficiarias de cualquier programa estatal de apoyo económico, incentivos, alimentario y sanitario, recibiendo las prestaciones que les corresponda.

-Los trabajadores del sector salud deben contar con las tres dosis de vacunación contra la COVID-19 para cumplir labores de manera presencial en su centro de trabajo, debido al alto riesgo de contagio y propagación de las variantes de la COVID-19.

-Los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes de 12 años a más cuyo destino final sea el territorio nacional, en calidad de pasajeros e independientemente del país de procedencia, deben acreditar haberse aplicado la primera y segunda dosis de vacunación contra la COVID-19 en el Perú o en el extranjero, y la tercera dosis los mayores de 18 años que residan en el país y se encuentren habilitados para recibirla, según protocolo vigente. En su defecto, pueden presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar en su punto de origen. Los menores de 12 años solo requieren estar asintomáticos para abordar. Aquellas personas que muestren síntomas al arribar a territorio nacional ingresan a aislamiento obligatorio, según regulaciones sobre la materia.

-La Autoridad Sanitaria Nacional se encuentra facultada para la toma de pruebas diagnósticas para la COVID-19 a los pasajeros que arriben al país, estableciendo las medidas sanitarias complementarias para los casos positivos.

-Los pasajeros del servicio de transporte aéreo nacional mayores de 12 años residentes y no residentes, solo pueden abordar si acreditan haberse aplicado la primera y segunda dosis de vacunación contra la COVID-19 en el Perú o en el extranjero, y la tercera dosis los mayores de 18 años que residan en el país y se encuentren habilitados para recibirla, según protocolo vigente. En caso no hayan completado las dosis requeridas de acuerdo a su edad, deben presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar. Los menores de 12 años sólo requieren estar asintomáticos para abordar.

-Los pasajeros del servicio de transporte interprovincial terrestre mayores de 12 años residentes y no residentes, solo pueden abordar si acreditan haberse aplicado la primera y segunda dosis de vacunación contra la COVID-19 en el Perú o en el extranjero, y la tercera dosis los mayores de 18 años que residan en el país y se encuentren habilitados para recibirla, según protocolo vigente; o, en su defecto, pueden presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar. Los menores de 12 años sólo requieren estar asintomáticos para abordar.

-El servicio de transporte urbano e interprovincial de pasajeros se brinda cumpliendo los lineamientos aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la prevención de la COVID-19.

-Todos los pasajeros del transporte interprovincial y urbano terrestre deben respetar las normas sobre uso de mascarilla, así como los protocolos correspondientes.

-Los choferes y cobradores de todo servicio de transporte público, así como los choferes que brindan servicios de reparto (delivery), de taxi y transporte privado de personal y turismo solo pueden operar si acreditan haber recibido, en el Perú y/o el extranjero, las tres dosis de vacunación contra la COVID-19, siempre que se encuentren habilitados para recibirla, según protocolo vigente.

-Los residentes mayores de 18 años que ingresen a los centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general, conglomerados, tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, restaurantes y afines en zonas internas, casinos, tragamonedas, cines, teatros, bancos, entidades financieras, iglesias, templos, lugares de culto, bibliotecas, museos, centros culturales, galerías de arte, clubes, locales de asociaciones deportivas, peluquerías, barberías, spa, baños turcos, sauna, baños termales, gimnasios, notarías, oficinas de atención al usuario, trámite administrativo y mesas de partes de instituciones públicas y privadas, así como colegios profesionales, tienen que presentar su carné físico o virtual que acredite haber recibido, en el Perú y/o el extranjero, las tres dosis de vacunación contra la COVID-19, siempre que se encuentren habilitados para recibirla, según protocolo vigente, además de usar mascarilla de manera permanente, según las condiciones indicadas en el presente Decreto Supremo.

-Para el caso de restaurantes o similares la(s) mascarilla(s) puede(n) ser retirada(s) sólo al momento de ingerir los alimentos.

-Toda persona que realice actividad laboral presencial, debe acreditar haber recibido las tres dosis de vacunación contra la COVID-19, siempre que se encuentre habilitada para recibirlas, según protocolo vigente, siendo válidas las vacunas administradas tanto en el Perú como en el extranjero.

-En el caso de los prestadores de servicios de la actividad privada que no cuenten con la aplicación de las tres dosis de vacunación contra la COVID-19, deben prestar servicios a través de la modalidad de trabajo remoto. Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, se entenderá producido el supuesto de suspensión del contrato de trabajo, sin goce de haberes, de conformidad con el primer párrafo del artículo 11 y el literal ll) del artículo 12 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, salvo que las partes acuerden la suspensión imperfecta del vínculo laboral. Mediante resolución ministerial, el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, puede establecer supuestos de excepción y disposiciones complementarias. Es obligación del empleador verificar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el presente numeral.

-Para el caso de los trabajadores del sector público que no cuenten con las tres dosis de vacunación contra la COVID-19, es de aplicación lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 055-2021 y las disposiciones complementarias que emita el Ministerio de Salud, en coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

-Durante un plazo máximo de quince días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, pueden seguir realizando actividad laboral presencial los prestadores de servicios de la actividad privada y los trabajadores del sector público que no cuenten con la tercera dosis.

-La verificación del carné físico o virtual que acredite el cumplimiento de la aplicación de la vacunación contra la COVID-19, en el Perú y/o el extranjero, debe realizarse conjuntamente con algún documento oficial de identidad.

