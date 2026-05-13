Representante de Aixa Vigil no cierra la puerta a Alianza Lima: “Puede suceder, si Cenaida quiere, ella busca”

El agente de la jugadora deslizó la posibilidad de un futuro regreso a la institución 'blanquiazul'. (Video: La Cátedra Deportes)

El futuro de Aixa Vigil sigue generando expectativa en el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley. La atacante nacional, que se encuentra en proceso de definir su próximo destino tras su etapa en la Universidad San Martín, tiene como principal opción fichar por Universitario de Deportes. Sin embargo, su representante dejó abierta la posibilidad de un eventual regreso a Alianza Lima en el futuro.

En diálogo con ‘La Cátedra Deportes’, el agente Leonardo Feitosa explicó que, aunque en el corto plazo la jugadora no encajaría dentro de la planificación del cuadro ‘blanquiazul’, no se puede descartar un regreso más adelante, ya que el mercado del vóley es dinámico y las jugadoras suelen cambiar de club con frecuencia.

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“Que vuelva a Alianza Lima no está totalmente descartado. Las chicas hoy día están en un club, mañana están en otro y después pueden regresar. Entonces, esto no es imposible. Pero hoy en día, en la contratación de Alianza para la construcción de su plantel, yo creo que Aixa no cabe mucho ahí”, indicó.

El representante de Vigil dejó en claro que su retorno para la próxima temporada no sería factible, aunque precisó que esta decisión responde estrictamente a la planificación deportiva del club y no a temas personales ni de rendimiento.

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“Esto no es porque sea mala o porque Cenaida (Uribe) no quiere trabajar más con ella. No se trata de eso, sino más bien por la construcción de equipo, porque como en Perú solo se puede tener tres extranjeras jugando en la cancha, tienes que mirar bien lo que va a contratar”, señaló.

Aixa Vigil logró ser bicampeona con Alianza Lima. Crédito: Instagram

“Cenaida es una persona que sabe trabajar”

Más allá de la situación deportiva, Feitosa también se refirió a la relación con la dirigencia de Alianza Lima, en especial con la exvoleibolista Cenaida Uribe, quien actualmente lidera el proyecto deportivo del club ‘blanquiazul’. El agente destacó su capacidad de gestión y la forma en la que construye los equipos, resaltando que su trabajo se ve reflejado en los resultados obtenidos los últimos años.

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“No se trata de una posibilidad que nunca más va a acontecer. Esto puede suceder. Cenaida es una persona que sí sabe hablar sobre los temas. Si ella quiere, ella busca. Cuando ella no quiere, no busca y está tranquila. Las respuestas del trabajo de Cenaida están en la cancha, está en los resultados de las competencias. Es una persona competente en lo que está haciendo”, afirmó.

Con estas declaraciones, Feitosa dejó en claro que no existe ningún tipo de distanciamiento entre la jugadora y el club, sino decisiones deportivas que responden a la planificación de cada temporada. “El diálogo con Alianza es muy tranquilo, pero como se están armando las cosas en el club, yo creo que Aixa no cabe en esa estructura para la próxima temporada”, sostuvo el agente.

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Cenaida Uribe es la jefa de equipo de Alianza Lima Vóley. Crédito: Prensa AL

Futuro abierto para Aixa Vigil

En ese contexto, el panorama de Aixa Vigil sigue abierto en la Liga Peruana de Vóley. Universitario aparece como la opción más fuerte para su continuidad en el torneo local, mientras que el interés de otros clubes, tanto nacionales como del extranjero, mantiene activa su cotización en el mercado.

Si bien su presente apunta lejos de Alianza Lima, las declaraciones de su representante dejan en claro que el vínculo con el club no está cerrado de forma definitiva y que un posible retorno en el futuro no sería una opción descartada dentro de la carrera de la voleibolista peruana, quien fue bicampeona con las ‘íntimas’.

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