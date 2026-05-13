Alejandro Hohberg advierte a Alianza Lima antes del partido frente a Cienciano: “No podemos perder si queremos ser campeones”

El mediocampista experimentado y referente del cuadro imperial destaca la necesidad de sumar los tres puntos ante su exequipo, remarcando que solo una victoria los mantendrá en la pelea por el campeonato nacional en la recta final (X / @denganche)

A pocas fechas del cierre del Torneo Apertura, el duelo entre Cienciano y Alianza Lima promete ser uno de los más relevantes de la jornada. El conjunto imperial, dirigido por Horacio Melgarejo, se encuentra tercero en la tabla con 29 puntos, a cuatro de los líderes, y recibirá a los blanquiazules en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En la previa, Alejandro Hohberg, pieza clave del equipo cusqueño y exjugador de Alianza Lima, manifestó la urgencia de obtener la victoria para acortar distancias en la clasificación. La expectativa crece en Cusco, donde los locales buscan aprovechar la oportunidad para acercarse al liderato y presionar en la recta final del campeonato.

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El enfrentamiento del sábado 16 de mayo entre Cienciano y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura, será determinante para ambos equipos en la definición del primer certamen del año. Cienciano, con 29 puntos, necesita sumar de a tres para recortar la diferencia con el conjunto de La Victoria, que lidera la tabla con 33 unidades.

El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde los dirigidos por Melgarejo intentarán hacer pesar la localía frente a un rival que se perfila como favorito al título. La lucha por la cima adquiere mayor intensidad y cada punto puede definir el futuro inmediato en la Liga 1.

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Hohberg: “la victoria es indispensable para sostener la ilusión”

La urgencia de acortar distancias y la ilusión del título se mezclan con la presión de la localía. Los hinchas esperan un duelo memorable mientras ambos equipos viven el máximo desafío de la campaña (Cienciano)

Alejandro Hohberg, uno de los referentes de Cienciano, se pronunció en el programa Mano a Mano sobre la importancia del compromiso ante los blanquiazules. “Tenemos que ganarle a Alianza. Si queremos pelear el torneo y soñar con ser campeones, no podemos perder este fin de semana”, declaró el mediocampista, remarcando la magnitud del desafío para el equipo cusqueño.

El futbolista, con pasado en Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, reconoció el nivel de su exequipo, pero enfatizó que la obligación de Cienciano es hacer respetar la casa y mantener el sueño del título. “Alianza es un equipo muy fuerte y viene haciendo bien las cosas, pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo y seguir soñando hasta la última fecha”, añadió Hohberg, quien ha destacado en la presente campaña por su liderazgo en el vestuario rojo.

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Para el volante de 34 años, el duelo en Cusco representa una oportunidad clave para recortar la brecha en la tabla y reavivar la competencia por el primer lugar. “Tenemos que aprovechar esta oportunidad para achicar la brecha de puntos y esperar que ellos dejen unidades en el camino”, puntualizó, dejando clara la mentalidad competitiva de Cienciano de cara al tramo final del torneo.

Cienciano busca capitalizar la localía ante el líder del Apertura

El mediocampista de Cienciano expresa la convicción y el compromiso del plantel imperial de mantenerse en competencia, insistiendo en que el objetivo del título permanece intacto si superan al líder en casa (X / @denganche)

La importancia del encuentro radica también en el contexto de la tabla de posiciones. Con 29 puntos, Cienciano ocupa la tercera casilla, mientras que Alianza Lima lidera con 33. Una victoria local reduciría a solo un punto la diferencia entre ambos, incrementando la presión sobre el líder en las jornadas restantes. El club de La Victoria, por su parte, enfrentará en la siguiente fecha a Los Chankas en Matute, otro de los equipos que ha mostrado regularidad en el certamen.

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El estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario donde se pondrán a prueba las aspiraciones de ambos conjuntos. La expectativa entre los hinchas cusqueños es elevada, ya que el resultado podría modificar significativamente la lucha por el campeonato. Por su parte, los blanquiazules buscarán sostener la diferencia y acercarse al objetivo de asegurar el primer título del año.

En paralelo, Cienciano mantiene un rendimiento destacado a nivel internacional. El conjunto dirigido por Melgarejo lidera el Grupo B de la Copa Sudamericana, compitiendo con Atlético Mineiro, Puerto Cabello y Juventud, y aspira a lograr la clasificación a los octavos de final, lo que refuerza la motivación interna del plantel.

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