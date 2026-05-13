Conmebol abrió proceso disciplinario a Universitario y Cristal tras la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026: conoce los castigos

Conmebol abrió proceso disciplinario a Universitario y Cristal tras la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: X.

La Confederación Sudamericana de Fútbol comunicó la apertura de procedimientos disciplinarios contra Universitario de Deportes y Sporting Cristal, dos de los principales representantes peruanos en la Copa Libertadores 2026.

Según informó el organismo en su portal oficial, los expedientes surgen tras presuntas irregularidades cometidas en encuentros correspondientes a la tercera jornada del torneo continental. En el caso de Universitario, las observaciones se vinculan con el cumplimiento de instrucciones organizativas y requisitos de seguridad, mientras que Sporting Cristal enfrenta cuestionamientos por procedimientos relacionados con la conferencia de prensa posterior al partido.

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La Comisión Disciplinaria de la Conmebol evaluará ambos casos y determinará las eventuales sanciones, que en principio serían de carácter económico, conforme al marco reglamentario vigente.

Proceso disciplinario a Universitario: motivos y posibles consecuencias

Universitario quedó bajo investigación de la Conmebol por presuntos incumplimientos organizativos y de seguridad durante su partido ante Nacional de Uruguay. (Universitario de Deportes)

El expediente abierto por la Conmebol contra Universitario de Deportes se fundamenta en dos presuntas infracciones detectadas en el partido frente a Nacional de Uruguay, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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El ente rector sudamericano detalló que el club crema habría incumplido el artículo 11.2, inciso h), del Código Disciplinario, que regula los principios de conducta exigidos a los participantes. De acuerdo con el comunicado, la institución limeña es señalada por “no acatar las instrucciones del organizador del torneo”.

Adicionalmente, el informe oficial menciona una supuesta transgresión al artículo 18 del Reglamento de Seguridad de la Conmebol, que exige la inscripción formal del oficial de seguridad en la lista de buena fe, junto con el cumplimiento de requisitos específicos para dicha función. La dirigencia de Universitario, por ahora, no ha emitido declaraciones públicas sobre el expediente, mientras continúa enfocada en sus compromisos tanto en la Liga 1 como en el certamen continental.

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Según lo estipulado en el reglamento disciplinario, la infracción al artículo 11.2 contempla una multa de USD 5.000, aunque para el artículo 18 no se precisa un monto específico. En caso de reincidencia, la sanción podría agravarse, ya que Universitario enfrenta otro expediente pendiente tras la segunda fecha. La resolución definitiva será comunicada luego de la evaluación correspondiente por parte de la Comisión Disciplinaria del organismo.

Sporting Cristal bajo investigación: detalles del caso y fundamentos regulatorios

El club rimense quedó bajo observación de la Conmebol debido a cuestionamientos relacionados con los tiempos y procedimientos de la conferencia oficial. (Sporting Cristal)

En paralelo, Sporting Cristal fue notificado por la Conmebol respecto a la apertura de un expediente disciplinario tras el encuentro que el equipo disputó como local ante Junior de Barranquilla, partido que finalizó 2-0 a favor del club peruano. La investigación se centra en presuntas irregularidades con relación al protocolo establecido para las conferencias de prensa posteriores a los partidos, específicamente las disposiciones contenidas en el artículo 7.3.4.4 del Manual de Clubes.

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De acuerdo con la normativa, el club anfitrión debe presentarse a la segunda conferencia y garantizar que esta se inicie una vez finalizada la intervención del entrenador visitante. Además, debe cumplir con los tiempos y el orden fijados por la organización para la atención a los medios. El informe de la Conmebol señala que Sporting Cristal habría incurrido en un incumplimiento de estos lineamientos, aunque no se especifican los detalles exactos de la conducta observada.

El Manual de Clubes prevé una sanción de USD 10.000 en caso de inasistencia a la conferencia, mientras que para retrasos u otros incumplimientos la Comisión Disciplinaria tiene la facultad de definir la sanción correspondiente. Según la reglamentación, cualquier multa impuesta será descontada de los bonos que perciba Sporting Cristal en la Copa Libertadores. Hasta el momento, el club no se ha pronunciado sobre la apertura del proceso ni sobre las medidas que adoptará en respuesta.

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Ambos clubes mantienen su enfoque en la competencia internacional, atentos al desarrollo de los procesos disciplinarios que podrían impactar sus finanzas, pero sin afectar en principio su desempeño deportivo en la actual edición de la Copa Libertadores.