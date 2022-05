Adolfo Aguilar estuvo a punto de casarse hasta en dos ocasiones: “Detuve el proceso”

Adolfo Aguilar revela detalles inéditos de sus relaciones pasadas. (Foto: Instagram)

Adolfo Aguilar es un conocido conductor de televisión que recientemente se animó a confesar su homosexualidad. En una entrevista que ofreció al canal de YouTube de Jorge Talavera, el también director de cine contó pasajes desconocidos de su vida privada.

Uno de los principales temas que se tocó fue sobre la revelación de su identidad sexual, pues en diferentes programas de TV señaló que durante varios años se negó a aceptar lo que era por temor a los comentarios de las personas, además que desde muy pequeño le habían enseñado que enamorarse de alguien de su mismo sexo estaba mal.

En esta última entrevista, Adolfo Aguilar reveló los fuertes episodios que vivió cuando luchaba por admitir lo que realmente sentía, pues fue un proceso bastante duro para él, al punto de llegar a bajarse la autoestima para que nadie se de cuenta de lo que pasaba por su cabeza.

“La gente como yo también tenemos baja autoestima, tenemos problemas de salud mental. Fue fuertísimo, no me quería nada, odiaba lo que era, sufría todos los días por ser homosexual. Yo no quería ser homosexual y me auto mutilaba en acciones, conversaciones, la vida en general para que no se note ”, comenzó diciendo.

Sin embargo, no fue lo único que relató el conocido conductor de Yo Soy, pues se animó a contar que durante su juventud tuvo varias enamoradas, incluso sintió tanto amor por alguna de ellas que hasta pensó en casarse, pero finalmente desistió al saber que estaba reprimiendo sus verdaderos sentimientos.

Según cuenta Adolfo Aguilar, él tuvo que detener el proceso de matrimonio y sus parejas sufrieron mucho; sin embargo, el conductor siente que hizo lo correcto, pues finalmente sabía que no iba a durar mucho tiempo debido a su verdadera orientación sexual.

“Estuve por casarme dos veces. Fue entre los 28 y 33 años. He tenido enamoradas hasta los 33, luego ya tuve novios no más. Sabía que tenía interés por los chicos, pero estaba enamorado (...) Cuando yo tenía novias y me iba a casar, detuve el proceso y le dije que no podía seguir porque no iba a ser completamente real. Fue mucho llanto, sufrimiento, porque había mucho amor ”, expresó.

El conductor de televisión reveló que durante su juventud tuvo varias enamoradas y hasta pensó en casarse.

¿ESTUVO CON INTEGRANTE DE MENUDO?

En una entrevista con Amor y Fuego, Rodrigo González le exigió a Gigi Mitre que revele el nombre de la expareja de Adolfo Aguilar, un exintegrante de Menudo. Sin embargo, el conductor de Yo Soy, entre risas, aseguró que lo diría todo en su unipersonal, por lo que no era conveniente hablar sobre esa persona tan pronto.

“ En la misma época hemos vivido allá, en Estados Unidos. No me lo presentó, pero se sabía. Es bien guapo... y conocido... No le voy a quemar el unipersonal. Es conocido y guapo. ¿Es cantante? Pregúntale a Adolfo ”, expresó Gigi en un intento de zafarse de la responsabilidad de hacer tremenda revelación.

