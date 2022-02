Adolfo Aguilar y sus duras confesiones en Amor y Fuego: “Tenía una aberración con ser homosexual”

Adolfo Aguilar dio a conocer detalles de su vida privada. (Foto: Instagram)

Luego de anunciar su homosexualidad en una entrevista en el que daba a conocer su nuevo unipersonal, Adolfo Aguilar fue invitado al programa Amor y Fuego, donde se animó a contar detalles de su vida privada y lo duro que fue para él aceptar su orientación sexual.

Durante la entrevista que tuvo con Gigi Mitre y Rodrigo González, el director de cine y teatro señaló que para él era inconcebible la idea de ser gay, pues desde muy pequeño le habían enseñado que serlo estaba mal.

“ Tenía una aberración con ser homosexual. Tenía esta homofobia que me habían inculcado desde pequeño, sobre el mundo y la vida en general . La tenía arraigada en la cabeza como un chip y la aplicaba no contra otros, sino contra mí mismo”, expresó.

Además, Adolfo Aguilar confesó que durante varios años luchó con su apariencia física, y es que no quería que nadie lo viera como homosexual, especialmente cuando ingresó al mundo de la televisión.

“ Trataba y no quería parecer homosexual. Yo luchaba contra ello... Yo no me veía en televisión. No me gustaba verme y tampoco en fotos. Sentía que había un claro desprecio hacia mí mismo”, agregó.

CAMBIÓ CON EL PASAR DEL TIEMPO

De acuerdo al exconductor de Yo Soy, tuvieron que pasar varios años para que él se diera cuenta que no había nada de malo en su orientación sexual, por lo que finalmente se lo confesó a sus amigos y familiares.

“Eso cambió hace dos o tres años. He tenido todo ese rollo y no me daba cuenta que lo tenía, pero era bien claro. No lo decía, era algo interno que sentía ”, indicó el director de cine.

Adolfo Aguilar contó que durante varios años sintió aberración hacia si mismo por ser homosexual.

¿QUÉ DIJO SOBRE TENER HIJOS?

Hace unas semanas Adolfo Aguilar realizó una transmisión en vivo en el que daba detalles sobre su homosexualidad. El exconductor de televisión señaló que hace algunos años tuvo la idea de tener hijos, sin embargo, con el pasar del tiempo su opinión cambió, pero no lo descarta por completo.

“ Si sucede, si la cosa se da, me gustaría. Para una pareja heterosexual es fácil tener hijos. Yo tengo todas las situaciones pensadas . Si sucede, felices los 5″, dijo el conductor de televisión dando a entender que tiene planes de ser padre.

TUVO DEPRESIÓN DURANTE LA PANDEMIA

En una entrevista con Milagros Leiva, Adolfo Aguilar dio a conocer que no la pasó nada bien durante la etapa de confinamiento por el COVID-19, al punto de tener pensamientos suicidas por la fuerte depresión que sufrió.

“¿Has tenido pensamientos suicidas?”, preguntó Leiva. De inmediato, el actor respondió. “ Sí, pero no últimamente. (…) con el personaje que soy, he llegado a las empresas, me ha ido bien . Si no me hubiera ido bien, me hubiera matado porque no me quería”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: