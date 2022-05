Andrés Hurtado a los que lo critican por recibir condecoración de Pedro Castillo: “Soy extraterrestre”

Andrés Hurtado responde a criticas sobre su condecoración en Palacio de Gobierno. (Foto: Instagram)

Fuerte y claro. Andrés Hurtado se pronunció luego de recibir duras críticas en las redes sociales por haber sido condecorado por el presidente Pedro Castillo durante un evento que se realizó en Palacio de Gobierno para los niños con cáncer.

El esta ceremonio el mandatario anunció que su gobierno donaría 1.180 millones de dólares para el programa “Ejecución del Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer”, el cual se encuentra destinado a la atención de pacientes con dicha enfermedad.

Pese a que este evento tenía como objetivo darle esperanzas de vida a los niños con cáncer, en las redes sociales fue duramente cuestionada, incluso acusaron a Andrés Hurtado de aliarse con Pedro Castillo para limpiar su imagen ante la mala gestión que viene realizando.

Cansado de los ataques, el conductor de Sábado con Andrés tomó la decisión de responderle a todos sus detractores, asegurando que no le importaban los memes que hicieran sobre él, mucho menos su actual posición ante el gobierno, pues él ya había cumplido con su objetivo: ayudar a los más necesitados.

“ Que hayan 800 memes o troles o cualquier cosa que dicten en las redes, nunca me importó la redes. Siempre les dije no me escriban, porque no los leo. No manejo mis redes ”, dijo Andrés Hurtado.

Para finalizar, Andrés Hurtado volvió a mencionar el discurso del ‘ser superior’, el cual durante años ha señalado que se trata de los extraterrestres. Asimismo, señaló que en su vida le va muy bien, así como en su salud, esto pese a que en más de una ocasión se contagió de COVID-19.

“Me voy diciendo no me importa qué piensa el país de mí, me importa qué piensa Dios de mí, por eso, bienvenido detractores míos. Me va demasiado bien en mi vida, tengo salud y soy sobreviviente de tres Covid. Quieren seguir disfrutando, soy extraterrestre ”, finalizó.

El popular 'Chibolín' le respondió a las personas que lo criticaron por haber asistido a un evento en Palacio de Gobierno al lado del presidente Pedro Castillo.

¿QUÉ DECÍA ANDRÉS HURTADO SOBRE PEDRO CASTILLO HACE UN AÑO?

Luego del encuentro en Andrés Hurtado y Pedro Castillo, muchos recordaron las declaraciones que tuvo el conductor de televisión sobre el mandatario durante las elecciones presidenciales en el 2021, donde llamaba a votar por Keiko Fujimori.

“Este es el color (naranja) por el que los peruanos debemos votar sin ninguna vergüenza. (...) Yo no soy simpatizante de Keiko Sofía ni ella es mi amiga, pero creo que debemos darle una oportunidad por primera vez. (...) Sr. Castillo, su amigo Maduro me metió preso porque le mostré la realidad de sus ciudadanos en nuestro país. (...) Usted defiende a Maduro y quiere convertir este modelo de país (Venezuela) a mi Perú. De ninguna manera voy a permitir que usted copie a Venezuela aquí en el Perú”, expresó.

