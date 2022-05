Magaly Medina cansada de ampayar infieles : “He pensado en hacer política, muchos me lo piden”

Magaly Medina habló sobre la posibilidad de no dedicarse más a la prensa de espectáculos. (Foto: Instagram/@magalymedinav)

A lo largo de su carrera televisiva, Magaly Medina ha logrado enfurecer a varias figuras del espectáculo-y también deportistas- gracias a sus populares ‘ampays’. Melissa Paredes, Aldo Miyashiro y Óscar del Portal han sido las últimas ‘víctimas’ de sus ‘urracos’, quienes persiguen a los famosos de ‘Chollywood’ día y noche a fin de descubrir una infidelidad o un comportamiento inadecuado.

Sin embargo, Medina no es la misma jovencita que apareció por primera vez en la pantalla chica hace más de 20 años. Ahora, a sus 59 primaveras, la ‘Urraca’ se luce renovada, construyendo un nuevo hogar con Alfredo Zambrano, su esposo, en el distrito de Surco. Allí espera tener su propia chacra y pasar los siguientes años en paz al lado de su pareja y sus tres mascotas. ¿Y qué pasará con los ampays?

Como bien cantó Héctor Lavoe en su momento, “todo tiene su final”. Al parecer, la conductora de Magaly TV La Firme pronto dejará su programa para dedicarse a otros rumbos. ¿La razón? En una reciente entrevista para la revista Somos, aseguró que ampayar infieles no es un trabajo que desee hacer por el resto de su vida.

“Esta es mi chamba y la asumo, pero ninguna (de las mujeres engañadas) me lo va a agradecer, todas prefieren vivir en la ceguera absoluta. No soy una moralista que va por la vida cazando infieles, tampoco es esa la chamba que yo quiero hacer. Pero es la que yo asumí hace tiempo, y que otros quisieron hacer y nunca trascendió ”, comentó al citado medio.

Cuando le preguntaron que haría si no es desenmascarar faranduleros, Magaly respondió que tiene interés de incursionar en los programas políticos. Como se recuerda, en el pasado, la pelirroja ya había dejado los ampays para ser conductora de 90 Matinal, aunque su presencia generó diversas críticas por parte de los televidentes y hasta se enfrentó con el productor de Latina.

“ (He pensado en hacer) lo que mucha gente me pide: hacer política . Cuando estuve haciendo el noticiero en Latina, querían que no me salga ni una línea de un guion. Soy una periodista de opinión, yo quería hacer lo que hace ahora Juliana, que la dejan interpretar la noticia. Me sentí frustrada”, recordó.

LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN

A pesar de mostrarse en televisión como una persona irreverente, segura de sí misma y sin pelos en la lengua, la conductora peruana fue diagnosticada con depresión a la edad de 23 años. No obstante, según su propio psiquiátra, esta enfermedad la habría padecido desde la niñez, algo que jamás se dio cuenta debido al desconocimiento de sus padres.

“Cuando era niña mi mamá me decía: por qué no te levantas, esta chica es una ociosa, una vaga, decía mi papá. Había días en que no quería salir de la cama y no entendía por qué. Un jalón de orejas me daba mi mamá para que hiciera las cosas”, declaró a Somos.

También reveló que fue diagnosticada con trastorno de déficit de atención, algo con lo que ha tenido que lidiar toda su vida. “Me di cuenta hasta ya bien mayor. Cuando comencé a entrar a la menopausia, las lagunas mentales se me intensificaron y tuve que ir a hacerme muchos análisis con neurólogos y psicólogos. Yo pensé que estaba teniendo principios de Alzheimer”, sostuvo.

Magaly Medina cree que el déficit de atención se agudizó debido al tratamiento psiquiátrico que sigue desde hace años. Actualmente, sigue tomando antidepresivos. “Tuve un bajón después de muchos años. El doctor me hizo un examen y estaba con la serotonina en el suelo. Pero esta caja la termino y luego la voy a dejar. Le diré que hasta aquí nomás” , dijo.