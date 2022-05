Josimar enfrenta denuncia por el delito de falsedad ideológica: Todos los detalles de su caso

Josimar, su expareja, su madre y un extrabajador están implicados en un caso de falsificación ideológica. (Foto: Instagram/ josimarfideloficial)

Una situación complicada. Josimar enfrenta una denuncia interpuesta por Marisol Pérez Tello, notaria y exministra de Justicia, por el delito de falsedad ideológica. El cantante de salsa, su expareja, su madre Isabel Farfán y el extrabajador Carlos La Rosa Rincón fueron acusados ante la Fiscalía de falsificar una firma para sacar a la hija del ‘Rey de la salsa perucha’, una menor de edad, fuera del país.

Como se recuerda, el pasado 11 de mayo, el programa de Magaly Medina informó que la mamá del salsero fue intervenida por Migraciones en el Aeropuerto Jorge Chávez por intentar que su nieta de 15 años viaje con destino a Estados Unidos. Para ello, habría empleado una autorización ilegítima de Josimar, quien no se encuentra en Perú desde hace meses.

Ese mismo día, la excongresista Marisol Pérez Tello se presentó en el set de Magaly TV La Firme para explicar por qué su notaría había emitido dicho documento presuntamente ilegal. En su defensa, señaló a Josimar como el único culpable, pues habría confabulado con Carlos Andrés La Rosa Rincón, extrabajador de la notaría, para realizar el procedimiento de manera irregular.

Pérez Tello acusa al intérprete de “La protagonista” de haberle pedido a Carlos La Rosa que mienta sobre la huella digital que debe estar por ley en la autorización. Según la declaración del trabajador ya despedido, quien firmó realmente dicho documento fue un representante de Josimar en Perú. “Un tal Harry, amigo y compadre de Josimar, del cual no tengo su apellido”, sostuvo el motorizado de la notaría.

DENUNCIADOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

El 12 de mayo de este año, los implicados en el caso, Josimar, Milagros Munive (madre de la hija del salsero), Isabel Farfán y Carlos La Rosa, fueron denunciados ante la Fiscalía por el delito de falsedad ideológica. La denunciante, Marisol Pérez Tello, aseguró que llegará hasta el final para esclarecer la situación, tildando de “delincuente” al cantante peruano por planear una coartada a costas de la ley.

“El que ha cometido el delito es el falsificador. Josimar puede decir que no fue, pero yo tengo pruebas. Es tan irresponsable que no piensa en todo el daño que hace alrededor, el tipo es un delincuente, no va a ir a la cárcel aunque estuviera en el Perú. No hay pena efectiva para él, salvo que fuera reincidente. Este chico siempre vive al margen de la ley ”, señaló la excongresista.

REPARACIÓN CIVIL

Magaly Medina indicó que Marisol Pérez Tello le dijo a uno de sus reporteros que también piensa llevar este proceso a la vía civil, ya que su reputación y la de su empresa se habría visto afectada por las irregularidades cometidas por el artista nacional.

“Cuando uno hace un juicio por la vía civil, es porque va a solicitar una reparación civil por los daños ocasionados al prestigio. Ella es exministra, una notaría desde hace 23 años. Todo esto le ha ocasionado daños frente al Colegio de Notarios, frente a sus colegas, frente a la opinión pública y frente a sus clientes”, manifestó la ‘Urraca’.

Cabe resaltar que esto se debería porque, según la defensa de Josimar, toda la culpa de las irregularidades son por parte de la notaría de Marisol Pérez Tello. El abogado César Dávila sostuvo que el problema con Migraciones se originó porque la empresa colocó mal la firma digital del salsero.

