Migraciones: usuarios forman largas colas y denuncian mafias que venden sitios para tramitar pasaporte

La crisis en Migraciones persiste a pesar que el superintendente de esta entidad manifestó que el servicio de trámite se daría con normalidad tras el colapso en su sistema que dejó sin viaje a cientos de personas hace unas semanas. Sin embargo, las colas en los exteriores de la sede de Breña son interminables y muchos viajeros se quejan de la demora y discriminación que los trabajadores de la entidad realizan. Además denunciaron la existencia de ‘mafias’ que venden colas.

En la sede del distrito de Breña varios testimonios de usuarios denunciaron que tienen que llegar hasta un día antes y amanecerse de pie en los exteriores de la oficina de Migraciones para poder tramitar su documento de viaje, pero en los últimos días se han registrado muchas demoras debido a lo lento que aún sigue el sistema, tras la actualización de la plataforma del Reniec, y por la presencia de personas que cobran por hacer fila a grupos de pasajeros enviados por agencias de viajes.

Las extensas filas son de hasta cuatro a cinco cuadras. En ellas se puede observar a viajeros que llegan con sus maletas y padres de familia con sus niños, ya que desde el Aeropuerto Jorge Chávez los envían hasta la oficina de Breña, porque en la sede del terminal aéreo la espera puede llegar a ser de más de 20 horas.

En un recorrido del reportero de RPP Noticias, se pudo observar a decenas de personas envueltos con colchas y frazadas que los abrigue del inclemente frío que se siente durante la madrugada.

Los usuarios indican que en esta sede de Migraciones no hay una cola preferencial y que es el mismo personal que sale, habla con los ciudadanos y separa en una cola a quienes consideran que requieran de una atención inmediata, pero solo lo hacen con las personas que se encuentran en los alrededores de la oficina, pero no por los que se encuentran 200 metros más atrás. Las quejas también se dan porque no consideran a mujeres embarazadas, con bebés, niños pequeños ni adultos mayores.

Además, el personal está dando prioridad a las personas que tienen viajes programados para las próximas 48 horas; una medida que se viene llevando a cabo desde hace semanas, cuando la crisis en Migraciones llegaba a su pico máximo afectando a decenas de pasajeros.

MAFIAS

Otras personas que llevan más de 12 horas esperando a tramitar su pasaporte dijeron que las ‘mafias de las colas’ llegan a cobrar hasta 50 soles por persona para dar un cupo en sitios cercanos a la puerta de atención y que esta situación está provocando que las demoras se extiendan por más de 24 horas.

“Lo que pasa es que hay una mafia de colas acá. La mitad de la gente vende las colas, eso lo cierra todo, y la gente de seguridad de migraciones se hace la vista gorda y nos dicen que nosotros pongamos orden. Cuándo esa gente nos va a hacer caso”, dijo una mujer indignada.

Por otro lado, Migraciones también demoró en abrir sus puertas este viernes, lo cual generó más molestias entre las personas. Normalmente, la atención inicia a las 7:00 a.m., pero hoy se demoraron más de 15 minutos en atender.

No hay citas en Migraciones para tramitar pasaporte hasta el mes de diciembre

MISMA SITUACIÓN EN AREQUIPA

En la ciudad de Arequipa se está viviendo un panorama similar al de Breña, en Lima. Las colas también se extienden por manzanas y las personas están teniendo que llegar hasta 20 horas antes de su cita programada.

En la sede del distrito de José Luis Bustamente y Rivero, las personas llegan hasta a las 2:00 p.m. o 3:00 p.m. del día anterior para asegurarse uno de los primeros puestos en la cola. “Ayer en la tarde hemos estado formando fila”, comentó una joven al mismo medio.

“Inicialmente, el letrero escrito dice ‘solo hay 5 personas (dentro)’. Luego sale una persona y nos dice ‘son 10′, ‘son 20′, y así estamos a la incertidumbre”, agregó.

Decenas de personas forman colas en Migraciones de Arequipa. | Foto: Alexis Choque/URPI

Además, alrededor de las 8:00 a.m. hacen una especie de filtro, donde verifican que todas las personas en la cola tengan toda la documentación necesaria. Así, quienes no la tienen, no son tomadas en cuenta

“Están rechazando los boletos por uno u otro motivo, por DNI, por varias cosas. Ya me parece un abuso que nos tengan desde el día anterior durmiendo acá, en tanto frío que está haciendo, y al final llegamos a la puerta y la señorita no nos atienda”, se quejó otra mujer.

Aproximadamente, cerca de las 10:00 a.m. de este viernes 13 de mayo ya había más de 80 personas esperando a ser atendido en Migraciones de Arequipa. Muchos tienen viajes al extranjero programados para este fin de semana y, si no consiguen tramitar el documento, estarían perdiendo una inversión de más de 1,000 dólares.

SEGUIR LEYENDO