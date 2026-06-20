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Alianza Lima presentó a su segundo fichaje para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Cristina Cuba será su armadora tras dejar Regatas

La levantadora peruana competirá con María Alejandra Marín por el titularato en el vigente tricampeón del voleibol peruano

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Alianza Lima presentó a su segundo fichaje para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Cristina Cuba será su armadora tras dejar Regatas.
Alianza Lima presentó a su segundo fichaje para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Cristina Cuba será su armadora tras dejar Regatas.

Alianza Lima inició su actividad en el mercado de pases con miras a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Tras la incorporación de Flavia Montes, el actual tricampeón confirmó a Cristina Cuba como su segunda refuerzo para la próxima temporada.

Lista para escribir una nueva historia junto a la blanquiazul. Bienvenida, Cristina”, publicó Alianza en sus redes sociales oficiales, acompañando el mensaje con un video de la levantadora nacional vistiendo la camiseta del equipo.

En una segunda publicación, el club añadió: “Preparada para afrontar nuevos desafíos. ¡Vamos con todo, Cristina!”, junto a una imagen de la jugadora posando con la casaquilla blanquiazul. Ambas publicaciones generaron comentarios positivos entre los hinchas.

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Cristina Cuba se suma a Alianza Lima tras una temporada de poca participación en Regatas Lima. La armadora regresó a la competencia luego de una larga lesión, que la mantuvo fuera de las canchas durante casi un año, y se vio en desventaja en la interna frente a Barbie Frangella.

Cuba compartirá la posición de armadora con María Alejandra Marín, quien renovó su vínculo con Alianza tras la obtención del tricampeonato. La jugadora peruana afrontará una competencia exigente, ya que la colombiana estuvo cerca de recibir el reconocimiento a mejor armadora en la última temporada.

Hasta ahora, no se ha confirmado si Alianza Lima incorporará otra armadora, tras la salida de Doris Manco, quien dejó el club para continuar su carrera en Europa. La decisión quedará en manos de la gerenta Cenaida Uribe y del nuevo entrenador Alejandro Schneider.

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Cristina Cuba es el nuevo refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026/2027.
Cristina Cuba es el nuevo refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026/2027.

El mercado de pases de Alianza Lima

Alianza Lima lleva adelante una reestructuración profunda de su plantel de vóley con vistas a la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana, en la que buscará el tetracampeonato y su participación en el Sudamericano de Clubes.

Entre las principales salidas figura la del entrenador Facundo Morando, quien continuará su carrera en Fluminense. También se confirmó la partida de Maeva Orlé, referente del equipo, que jugará en el Batavo Mackenzie de Brasil.

Maëva Orlé se va de Alianza Lima con un tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley.
Maëva Orlé se va de Alianza Lima con un tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley.

La mayoría de las extranjeras, como Yanlis Féliz, Elina Rodríguez, Doris Manco y Meegan Hart, no seguirá en el club. Solo María Alejandra Marín continúa en el plantel.

En el caso de las jugadoras nacionales, la baja más significativa es la de Maricarmen Guerrero, quien se sumará a Universitario de Deportes.

Hasta el momento, Alianza Lima oficializó la llegada del entrenador Alejandro Schneider, así como las incorporaciones de la central Flavia Montes y la armadora Cristina Cuba. El técnico argentino asumirá la conducción del equipo tras la salida de Morando.

La central jugará en La Victoria tras su paso por San Martín. Créditos: Alianza Lima.

La gerenta Cenaida Uribe confirmó también las incorporaciones de Alisson Holland y la olímpica Daniela Bulaich, aunque estos refuerzos aún no han sido anunciados de manera oficial.

En cuanto a las renovaciones, todas las jugadoras peruanas, excepto Guerrero, continuarán en el equipo: Ysabella Sánchez, Esmeralda Sánchez, Clarivett Yllescas, Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Diana De La Peña, Zahira Quiñe y Nayeli Yábar.

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