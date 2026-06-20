Ignacio Buse afrontará una prueba de jerarquía en Mallorca: se medirá con Stéfanos Tsitsipás, ex Top 3, en primera ronda

Ignacio Buse se enfrenta al ateniense en la isla española en el marco de su debut en su segundo torneo sobre césped de la temporada. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Ignacio Buse tendrá una exigente prueba en el inicio de su participación en el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026. El sorteo del ATP 250 español emparejó al peruano con uno de los nombres más reconocidos del circuito: Stefanos Tsitsipas. Aunque el presente del griego dista de sus mejores años, continúa siendo un rival de jerarquía y una referencia dentro del tenis mundial.

Para Buse, el encuentro representa una nueva oportunidad para seguir acumulando experiencia en césped, una superficie en la que recién comienza a ganar rodaje. El limeño viene de disputar el ATP 500 de Queen’s, donde dejó una grata impresión al alcanzar los octavos de final y conseguir la primera victoria oficial de su carrera sobre hierba tras superar al estadounidense Marcos Giron.

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Ese rendimiento le permitió sumar confianza en una gira que tiene como principal objetivo llegar en las mejores condiciones posibles a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. Mallorca aparece como una parada clave en esa preparación y, aunque el sorteo le presentó un obstáculo complejo desde el inicio, también le ofrece la posibilidad de medirse frente a un jugador que durante varios años integró la élite del tenis internacional.

Ignacio Buse será sembrado en Wimbledon. Crédito: X DECISIVO - Tenis Perú.

Será la primera vez que Buse y Tsitsipas se enfrenten en el circuito profesional. Un duelo con matices interesantes, pues ambos llegan con interrogantes en torno a su desempeño sobre césped. El peruano todavía busca adaptarse a las particularidades de la superficie, mientras que el ateniense, pese a su trayectoria, nunca logró consolidarse como uno de los grandes especialistas de esta gira.

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La organización del torneo aún no confirmó la programación oficial del compromiso, aunque la expectativa es alta debido al atractivo que genera la presencia de Tsitsipas y al crecimiento que viene mostrando el joven tenista nacional en los últimos meses.

Además de su participación en individuales, Buse también competirá en el cuadro de dobles junto al italiano Luciano Darderi. Ambos enfrentarán en la primera ronda al brasileño Marcelo Melo y al argentino Andrés Molteni, una dupla experimentada que figura entre las más respetadas de la modalidad.

El tenista peruano dejó buenos momentos en su primera experiencia en césped. (Video: @TennisTV)

La presencia del peruano en dobles no será un hecho aislado durante esta gira. De hecho, ya tiene asegurada su participación en Wimbledon junto al argentino Marco Trungelliti, una experiencia que también contribuirá a enriquecer su adaptación al césped y a fortalecer aspectos tácticos de su juego.

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Tsitsipas, un rival de cuidado

Pese a que Mallorca marcará su debut sobre césped en la presente temporada, Stefanos Tsitsipas cuenta con las herramientas y la experiencia necesarias para convertirse en un adversario sumamente peligroso. Durante años fue uno de los jugadores más consistentes del circuito y llegó a ocupar el tercer puesto del ranking mundial gracias a una combinación de potencia, agresividad y regularidad en los torneos más importantes.

Su palmarés incluye 12 títulos ATP y dos finales de Grand Slam. En 2021 estuvo muy cerca de conquistar Roland Garros, donde cayó ante Novak Djokovic tras ganar los dos primeros sets. Dos años después alcanzó la final del Australian Open, aunque nuevamente se quedó a las puertas del título frente al serbio.

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Stefanos Tsitsipas apenas alcanzó la segunda ronda en Roland Garros 2026. Crédito: REUTERS/Stephane Mahe

Sin embargo, el escenario actual es distinto. En las últimas temporadas, Tsitsipas ha mostrado una marcada irregularidad que le impidió mantenerse entre los mejores del mundo. Su último título llegó en Dubái durante 2025 y desde entonces sus actuaciones en los grandes torneos han estado lejos del protagonismo que alguna vez lo caracterizó.

Incluso fuera de las pistas, el ateniense ha estado más presente en los titulares por aspectos relacionados con su vida personal, especialmente por su mediática relación y posterior ruptura con la española Paula Badosa. Mientras tanto, los resultados deportivos no han acompañado de la misma manera.

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Aun así, su calidad permanece intacta. Por ello, Buse deberá plantear un partido inteligente, evitando otorgarle ritmo y aprovechando los momentos de duda que suelen aparecer en el juego del griego. Si logra imponer sus condiciones y mantener la intensidad competitiva que exhibió en Queen’s, el peruano tendrá argumentos para aspirar a una sorpresa que reforzaría aún más su crecimiento en la temporada.