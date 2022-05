Bruno Pacheco: Poder Judicial ratifica prisión preventiva contra exsecretario de Palacio

Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia de la República. | Foto: Ministerio Público

El Poder Judicial ratificó el pedido de prisión preventiva en contra de Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno y hombre de confianza del presidente Pedro Castillo. Anteriormente, ya se había solicitado 36 meses, pero la sala fijó la medida en 24 meses.

El exsecretario había reaparecido el último 6 de mayo desde la clandestinidad para participar de la audiencia de prisión preventiva en su contra por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. En aquella ocasión se declaró inocente del caso Puente Tarata III.

Esta medida restrictiva también recae sobre Luis Pasapera, Zamir Villaverde, Fray Vásquez - sobrino de Castillo, Victor Valdivia y Edgar Vargas. La sala también dictaminó revocar la prisión preventiva contra Gian Marco Castillo Gomez, otro sobrino del mandatario.

Para este último, se dispuso que se le imponga la medida cautelar de comparecencia con restricciones y deberá asistir a todas las diligencias que disponga la Fiscalía y justificar sus actividades.

Cabe recordar que el exfuncionario Pacheco es investigado en el marco del caso Puente Tarata por presuntas irregularidades en Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), debido a la adjudicación de la obra “Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres” a un consorcio relacionado a Karelim López, colaboradora eficaz de la fiscalía.

Pacheco y sobrinos de Pedro Castillo habían apelado la prisión preventiva.

BRUNO PACHECO ASEGURA QUE COLABORARÁ

El prófugo de la justicia Bruno Pacheco reapareció a través de sus redes sociales. Luego de las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López, en el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ se señaló que el Ministerio Público tenía conocimiento de que la exalcaldesa Silvia Barrera conocía el paradero de Pacheco. El seminario señaló que desde su residencia, el prófugo de la justicia se habría comunicado con sus abogados.

Así, en su reaparición, el exsecretario presidencial aseguró que se defenderá en las investigaciones en las que se encuentra implicado y que no cederá a una “campaña políticamente dirigida”.

“Esto es algo insólito, solo concebible por la politización de la justicia. Me acusan de delitos que no he cometido”, aseguró a través de una publicación. Cabe recordar que el último fin de semana, Pacheco le habría hecho un reclamo similar al presidente Pedro Castillo cuando se empezaron a difundir las acusaciones en su contra.

“He cumplido órdenes. Me has pasado las órdenes de tus amigos, los chotanos. Yo por qué tengo que asumir. Asúmelas tú, yo ahorita renuncio. ¿Qué va a pasar con el Congreso?”, dice que señaló el exsecretario en aquella ocasión.

“Estoy dispuesto a colaborar con una justicia justa y dentro del Estado de derecho. Voy a defenderme y nunca me someteré a una campaña políticamente dirigida”, agregó Pacheco en la mencionada publicación.

POSIBLE UBICACIÓN

Una reciente publicación de Hildebrandt en sus trece reveló que Silvia Barrera Vásquez, mujer que ocupó el cargo de alcaldesa de Villa María del Triunfo, conocería el paradero del prófugo Bruno Pacheco. La exautoridad edil, según la hipótesis fiscal, habría servido como intermediario entre el prófugo y sus abogados y le habría dado refugio.

Por su parte, la involucrada negó que las hipótesis sea cierta. “No sé por qué me involucran. Vierten información sin pruebas. Ya me hicieron mucho daño. Basta”, respondió al semanario al ser consultada.

La exdefensa legal de Pacheco, William Paco Castillo, confirmó a Hildebrandt en sus trece que asistió a la mencionada vivienda a altas horas de la noche entre las 23:00 y 23:30. En por lo menos diez ocasiones el abogado habría llegado hasta el domicilio en La Molina para entablar conexión con el exsecretario de Pedro Castillo. Asimismo, Paco Castillo confirmó que Mercedes Violeta Pacheco Castillo y César Augusto Palma Valle, hermana y cuñado de Bruno Pacheco, respectivamente, también habrían visitado la residencia.

