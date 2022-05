Jaime Bayly resalta su amor por Silvia Núñez: “Estoy más enamorado y orgulloso de ella”

Jaime Bayly grita su amor por Silvia Núñez. (Foto: Captura / Instagram)

Jaime Bayly y su esposa Silvia Núñez estuvieron juntos en el Perú para promocionar el quinto libro de la escritora peruana el último fin de semana. “Si me dejas me mato” es el título de su más reciente novela y el presentador televisivo no dejó de acompañarla.

Durante la presentación de su libro, las cámaras de En Boca de Todos abordaron a la feliz pareja para consultarle más detalles de su relación sentimental. Es así como el conductor de TV resaltó el amor que siente por la madre de su hija, con quien lleva poco más de 11 años de casados.

“Estoy muy enamorado de ella, once años después estoy mucho más enamorado de ella. Verla florecer como escritora, ver que se exprese con tanta libertad a mi me hace inmensamente feliz (...) Yo la conocí cuando ella soñaba con ser una escritora y ahora está publicando su quinto título, no podría estar más orgulloso de ella”, dijo el ex ‘Francotirador’.

Asimismo, resaltó la labor que cumple la peruana como mamá de su única primogénita. “Como madre es divertida, es sumamente divertida y graciosísima. Todo el tiempo está haciendo bromas”, señaló el periodista.

Por su lado, Silvia Núñez también comentó cómo es Jaime Bayly como papá. “Es un excelente padre, tiene una paciencia infinita, él tiene toda la paciencia que yo no tengo. Tiene una tranquilidad para aceptar el caos y para aceptar las decisiones muchas veces equivocadas que cometen los hijos”.

Jaime Bayly más enamorado de su esposa Silvia Núñez. (VIDEO: América TV)

Cabe resaltar que Jaime Bayly y Silvia Núñez son consideradas una de las parejas más estables de la farándula peruana, pese a no estar viviendo en su país natal pues ambos radican en Estados Unidos. Fruto de su romance nació su pequeña Zoe en el 2010, quien actualmente tiene 11 años.

Los dos se conocieron en el 2007 cuando Núñez asistió al programa de Bayly. La escritora confesó en uno de sus libros que no pensó que se iba a enamorar, puesto que ella no pensaba hablarle ni pedirle un autógrafo.

Sin embargo, en el instante que se vieron hubo una conexión especial. “Me gustó mucho encontrarme con esta persona tímida, cariñosa. Me encantó, me pareció un hombre increíble, entonces desde ese momento supe que estaba enamorada de él”, contó Silvia en una entrevista.

Recordemos que, a pesar de la diferencia de edad de aproximadamente 18 años, los dos han sabido afrontar las críticas.

SILVIA NÚÑEZ NO PLANEA TENER OTRO HIJO

En una entrevista con Infobae, Silvia Núñez confesó que actualmente no tiene pensado quedar embarazada nuevamente. “Estamos completos, no tenemos planes de eso. Nuestra hija está grande, hemos empezado a viajar los tres juntos. Tenemos una dinámica que funciona bastante bien, entonces no nos animamos por ahora. Bueno, uno nunca debe decir nunca, pero no nos animamos todavía”, señaló.

Asimismo, se considera una buena madre. “Perdona la inmodestia, pero sí. No soy perfecta, por supuesto. Mi hija más adelante tendrá cosas que reprocharme porque es la naturaleza humana reprocharle cosas a los padres. Yo creo que me equivoco constantemente cada día, pero creo que lo más importante es reconocer los errores, enmendarlos y pedir perdón”.

SEGUIR LEYENDO