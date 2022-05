Pamela Franco se solidariza con Christian Domínguez tras falso ampay con Giuliana Rengifo

Pamela Franco señaló que el supuesto ampay le afectó a por salir en vísperas del Día de la Madre. (Foto: Instagram)

Pamela Franco rompió su silencio y no dudó en defender a su pareja Christian Domínguez, quien ha estado en el ojo de la tormenta tras haber sido protagonista de un supuesto ampay Giuliana Rengifo. Según una página en redes sociales, ambos fueron vistos besándose.

Sin embargo, los cantantes de cumbia no tardaron en salir al frente y negar cualquier romance. Por su lado, la cumbiambera señaló que ya está cansada de que la tilden como amante de alguien y tomará acciones legales contra la página. El líder de la Gran Orquesta también negó algún vínculo sentimental y aseguró que solo se quiere lucrar con el dolor ajeno.

Por ello, la líder de Puro Sentimiento fue entrevistada por un medio local para consultarle su opinión sobre el reciente escándalo que involucra al padre de su hija. Según contó Franco, este tipo de noticias falsas le hacen daño a toda su familia.

“No solo le hacen daño a Christian, sino a toda la familia, felizmente que la mentira tiene patas cortas. Definitivamente hay páginas que no tienen contenido y que sacan cualquier cosa, sin importarles lo que puedan ocasionar”, comenzó diciendo para El Popular.

Asimismo, contó que la noticia le afectó un poco, pues se difundió horas antes de celebrar el Día de la Madre. “Un poco (le afectó el falso ampay), porque justo salió en vísperas del Día de la Madre, una fecha especial donde todos estamos demasiados sensibles por diversas razones”.

Finalmente, reveló que conversó con Christian Domínguez y lamentó que el cantante sea víctima de una falsedad. “No tiene nada que explicarme. Me solidarizo totalmente con él, porque es víctima de algo denigrante. Realmente es lamentable que ocurra en estos tiempos. Ya no hay respeto a nadie. A Dios gracias tenemos una perfecta comunicación y eso evita malos entendidos”.

“Nosotros estamos tranquilos es lo más importante. Además fuertes y unidos por que me imagino que en este ambiente no será la primera vez que nos pase algo así. Tenemos un bello hogar, una hermosa hija, gracias a Dios hay salud, el trabajo tampoco nos falta. Somos gente humilde, no es justo que nos hagan esto. Igual trato que esto no malogre mi felicidad”, concluyó.

Pamela Franco es pareja y la madre de la hija de Christian Domínguez. (Foto: Instagram)

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ ACLARA QUE NOTICIA ES FALSA

El pasado 9 de mayo, Christian Domínguez también salió al frente para aclarar que no tienen ninguna relación con Giuliana Rengifo, y que es falta el ampay que una página promociona. Además, Christian Domínguez reiteró el gran amor que siente por Pamela Franco y el respeto que le tiene.

“Esta página estafa a las personas. Las usan para generar dinero. Me siento bastante fastidiado porque hay gente (que lo cree). Me siento triste porque lo hicieron en vísperas al Día de la Madre. Esto no es una broma, esto es un robo porque sacan dinero (haciendo click a la supuesta noticia)”, indicó Christian Domínguez bastante fastidiado.

