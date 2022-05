Pedro Gallese habló del repechaje, su futuro y reveló el día que casi llora en pleno partido del Mundial Rusia 2018

Pedro Gallese habló del repechaje, su futuro y reveló el día que casi llora pleno partido del Mundial Rusia 2018 (Foto: Reuters)

Pedro Gallese, arquero de la selección peruana y Orlando City de la MLS, analizó su actualidad profesional, analizó las opciones de Perú en el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022 y reveló una emotiva anécdota en la Copa del Mundo Rusia 2018.

AMISTOSO ANTE NUEVA ZELANDA

“Nos viene bien un amistoso antes del repechaje, era lo planificado, nos viene bien a todos, más algunos que no están jugando o volviendo de lesiones como André Carrillo. Todos nos estamos preparando de la mejor manera en sus clubes para para el repechaje que lo tenemos que ganar”, afirmó en referencia al duelo con Nueva Zelanda en declaraciones a radio Ovación.

“Hay bronca (por no clasificar de manera directa) por que el partido con Uruguay lo planteamos bien, fallamos situaciones de gol que hubiese cambiado todo el partido. Luego, la polémica si entró el balón o no, pasaron muchas cosas. Después del partido sabíamos que teníamos que ganarle a Paraguay y que solo dependíamos de nosotros”, aseguró Gallese sobre los partidos decisivos en la Eliminatoria.

POSIBLE GRUPO EN EL MUNDIAL

El ganador del repechaje entre Conmebol y la Confederación de Asia formará parte del grupo D que lo integran Francia, Túnez y Dinamarca, y el portero de la bicolor se refirió a ello en una eventual clasificación a Qatar 2022.

“Sí, lo vi. Me alegre bastante la verdad. Nos impulsa a clasificar. Yo vi el grupo y medio más ganas de clasificar porque quisiera jugar nuevamente contra ellos (Francia y Dinamarca)”

RECUERDO DE RUSIA 2018

El ‘Pulpo’ también recordó lo vivido en la anterior Copa del Mundo, el día del debut ante Dinamarca: “Esa época era diferente (Mundial Rusia 2018), era todo nuevo para nosotros. Había muchas emociones, incluso cuando cantan el Himno Nacional (Perú) casi se me escapa una lágrima y no creía que estuviésemos cantando el Himno en un Mundial. Todo eso nos desenfocaba del partido, no quiere decir que jugamos mal, pero esta vez si llega la clasificación muchos vamos a estar maduros. Sabiendo a que nos enfrentamos”

Pedro Gallese en el duelo ante Australia en el Mundial Rusia 2018 (Foto: Reuters)

CONTINUIDAD DE GARECA

Gallese se mostró optimista por la renovación del contrato del técnico Ricardo Gareca al mando de la selección peruana: “Sería lindo poder pelear otra Eliminatoria con este comando técnico, han hecho un gran trabajo, nos han enseñado mucho y ojalá se puedan quedar”.

RENOVACIÓN CON ORLANDO CITY

Gallese comentó sobre su futuro profesional en la MLS: “Pedí algunos días más antes de volver (a la pretemporada) porque tenía que resolver algunos temas familiares en Lima. En diciembre termina mi contrato con Orlando City me han dicho para renovar, pero todavía no quiero apurarme. Quiero que pase el repechaje, saber si vamos o no vamos al Mundial, para ver si vamos o no al Mundial, quiero tranquilo y enfocado en eso”

UN MEJOR FUTURO PROFESIONAL

“Uno se ilusiona, pero sabemos cómo es el tema. Tras el Mundial pasado todos pensamos que estaríamos en mejores ligas, pensábamos que nos iban a llover las propuestas, pero no fue así. Muy pocos compañeros salieron. Ahora si nos toca volver a ir al Mundial, sé que será un poco diferente porque luego de clasificar dos veces el Mundial ya es distinto. Verán a Perú y a nosotros mismos con otros ojos. Ojalá se pueda dar, nosotros vamos a pelear para estar en el Mundial”

Pedro Gallese tiene contrato con Orlando City hasta diciembre del 2022 (Foto: Reuters)

FELICIDAD POR RAÚL RUIDÍAZ

Gallese se mostró feliz por los éxitos de sus compañeros de la selección peruana: “Cada vez que un compañero logra un campeonato o cómo lo hizo la ‘Pulga’ (Ruidíaz) metiendo dos goles, siendo figura del partido ganándole a otra liga de la que se habla que siempre son mejores, o que la MLS ha crecido. La MLS está demostrando que ha crecido mucho y que no solo llegan jugadores para retirarse, más bien para aportar lo suyo. Nosotros estamos muy contentos por la ‘Pulga’, con Miguel (Araujo) que también ascendió y fue campeón en Holanda, lo mismo que Anderson Santamaría. Ahora clasificó Luis Abram con Cruz Azul. Todo eso nos alegra. Somos como una familia y todo eso nos alegra”.

ALL STARS

El arquero podría volver a ser invitado al tradicional partido All Stars de la MLS: “Todavía no me han confirmado nada, pero sería bonito estar otra vez entre los mejores de la MLS, en un partido frente a los mejores de la Liga MX, si se da bienvenido y si no, igual toca seguir trabajando. Es un show, se prioriza que la gente se divierta y la pase bien. Un día antes del partido hay entrevistas para que la gente vea otro lado de nosotros que por allí es más entretenida. Luego, en el partido nos cambian cada 30 minutos, pero los jugadores lo disfrutamos. Sabemos que convocan a los mejores”.

