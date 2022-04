Golazo de Ruidíaz para Seattle Sounders vs New York City y clasificación a final de Concachampions

Gol de Ruidíaz para Seattle Sounders vs New York City y clasificación a final de Concachampions (foto: @TheChampions)

Seattle Sounders vs New York City: el atacante peruano Raúl Ruidíaz anotó el primer gol del ‘Rave Green’ el miércoles 13 de abril en el partido de vuelta de las semifinales de la Concachampions 2022 que se disputó en el estadio Red Bull Arena de New Jersey.

El delantero peruano marcó su primer tanto de la temporada 2022 con camiseta Seattle Sounders. La ‘Pulga’ fue titular y jugó su cuarto partido en la Liga de Campeones de la Concacaf.

El defensor de Nouhou Tolo atacó por el sector izquierdo y al llegar cerca del área grande asistió a Ruidíaz que con un solo toque cerca del punto penal venció el arco del portero Sean Johnson del NYCFC para abrir el marcador a los 28 minutos del primer tiempo.

Ruidíaz definió ante la presión de su compatriota, el defensor Alexander Callens, que fue parte del once titular del New York City y sumó seis partidos en el torneo internacional.

Finalmente, ‘The Sounders’ igualó 1-1 ante los ‘Citizens’ que consiguieron anotar a través del volante Santiago Rodríguez a los 51 minutos. En el partido de ida la victoria fue del cuadro verde por 3-1 y le sirvió para superar a su rival por un marcador global de 4-2.

New York City fue eliminado del torneo, mientras que Seattle Sounders clasificó a la final de la Concachampions y se enfrentará a Pumas UNAN de México en partidos de ida y vuelta.

Seattle Sounders empató 1-1 con New York City y clasificó a la final de la Champions League de la Concacaf

Seattle Sounders superó a Motagua de Honduras en los octavos, luego a León de México en cuartos y en su último partido a New York City. Por su parte, New York City recorrió su camino a las semifinales imponiéndose a Santos de Guápiles de Costa Rica y Comunicaciones de Guatemala.

El otro finalista de la Concachampions, Pumas UNAN consiguió disputar el título en la instancia definitiva luego de dar cuenta de Saprissa de Costa Rica, New England Revolution de la MLS y eliminó a Cruz Azul del técnico peruano Juan Reynoso.

Seattle Sounders disputó cinco partidos en la MLS ocupa el puesto once de la conferencia oeste con siete puntos tras dos derrotas, un par de victorias y un empate.

SEGUIR LEYENDO