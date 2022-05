Magaly Medina responde a ataques de Janet Barboza y anuncia medidas legales

Magaly Medina furiosa con Janet Barboza. (Foto: Instagram)

Magaly Medina se tomó unos minutos para responder a Janet Barboza y aclarar que ella y su equipo de trabajo no fueron los responsables de propalar el falso ampay de Christian Domínguez con Giuliana Rengifo. Esto luego que la popular Rulitos dejara entrever que fue una acción contra la cantante de cumbia.

Por su parte, la cumbiambera también indicó que llegará hasta las últimas consecuencias para saber quién está detrás de esa publicación. Incuso, indicó que ya está cansada de que la tachen como la amante de alguien, recordando la supuesta relación que tuvo con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina.

Giuliana señaló que, en aquel entonces, el notario estaba soltero. Entre lágrimas pidió que paren los ataques contra ella, palabras que fastidiaron a la periodista.

“Hay mujeres que son tan indignas, se quieren tan poco que salen a contar que se revolcaron con cual, con este, con aquello. Y lo peor, pobrecitas que no han entendido que para un hombre no significó ni michi. Qué se avergüenzan de mencionarlas, que dicen que no existe ese capítulo, si es que alguna vez existió”, señaló la conductora de TV.

Asimismo, indicó que el día que ella tenga un ampay no se va escudar de nadie. Al contrario, si tiene pruebas, no va a dudar en mostrarlo en su programa.

“El día que haya un ampay, yo no me escondo en páginas falsas, yo doy la cara y lo muestro. El día que yo diga que en el matrimonio una de las personas sacó los pies del plato, es porque tengo las imágenes, no solo porque quiero tirarle barro y porque ya no encuentro argumentos para combatir la competencia”, indicó Magaly Medina.

MAGALY MEDINA MARCA DISTANCIA CON JANET BARBOZA Y A GIULIANA RENGIFO

La periodista acotó que no tiene la culpa de que la envidien porque nunca ha sido la segundona o tachada como la amante de alguien.

“Desde chiquita trabajé por lo que hoy tengo, y si ustedes no lo hicieron y se dedicaron a explotar su cuerpo y su belleza, y así creyéndose como las segundonas de algo, es un problema. Yo me dediqué a tener esto qué es mío (lo logrado). Trabajen por ustedes mismas, 10 soles de dignidad si ustedes quieren se lo vendemos, porque a granel tampoco se vende eso”, sentenció.

En otro momento, señaló que ella es una “mujer a la que los hombres aquilatan, porque yo me aquilato”.

MEDIDAS LEGALES

Además, la comunicadora pidió a Gisela Valcárcel y a Ethel Pozo que tengan más cuidado con su producción, pues no pueden lanzar una mentira sin pruebas.

“No dices una mentira y luego quieres arreglar tu mentira con unas victimización en público (Giuliana Rengifo)”, indicó la conductora de TV, anunciando que con ello no van a llegar muy lejos. “Así que solo eso voy a decir, ahora por la parte legal, mejor me quedo callada. Las cosas vienen cuando menos se lo esperan”, concluyó.

Magaly Medina arremete contra Giuliana Rengifo y Janet Barboza. (Video: ATV)

