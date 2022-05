Gregorio Pérez pide valorar a Alex Valera: “Si pega un salto al exterior, tendría mayor reconocimiento”

Gregorio Pérez y Alex Valera coincidieron en Universitario de Deportes por 5 meses.

Universitario de Deportes se ha metido en la pelea por el título del Torneo Apertura tras vencer en la última jornada a Alianza Atlético. Sin embargo, esto no lo hubiera podido lograr de no ser por su goleador Alex Valera, quien es la máxima figura de los ‘cremas’. En ese sentido, Gregorio Pérez habló sobre el delantero y su momento actual, del que considera que no se valora lo suficiente.

Para empezar, el extécnico de los ‘merengues’ confesó que el artillero peruano puede jugar en el extranjero, especificando algunas ligas, pero después habló sobre el tema en mención. “Valera puede jugar en el fútbol argentino, mexicano o europeo. No desmerezco el fútbol de Perú, pero si tuviera que pegar un salto al exterior, seguramente tendría mayor reconocimiento que el que tiene hoy”, señaló el estratega ‘charrúa’ en una entrevista para el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Además, se refirió a la consideración del atacante en la selección peruana. Se sabe que Gianluca Lapadula es el titular para Ricardo Gareca, pero hay una disputa por ese segundo lugar entre Valera y Santiago Ormeño. “No sé si Alex Valera está después o igual que Gianluca Lapadula. Valera es un ‘9′ que no tiene techo, es un jugador que si sale a otro mercado va a tener mayor repercusión, sin desmerecer a Universitario ni al fútbol peruano”, comentó.

De otro lado, al ser uno de los entrenadores que tuvo a Alex en su primer año en Universitario (aparte de Ángel Comizzo), ha visto de cerca su desenvolvimiento y parte de su desarrollo, por lo que es consciente del momento que vive. “Desde que conocí a Alex Valera ha tenido un ascenso constante. Ha progresado muchísimo y creo que no tiene techo. Es ahora el mejor ‘9′ que tiene Perú”, añadió.

Alex Valera tras anotar su primer gol con la selección peruana ante Panamá. l Foto: FPF

Y es que el crecimiento de Valera ha sido realmente notable desde que empezó sus primeros pasos en la Liga 1. Ascendió con el Deportivo Llacuabamba a la máxima división el 2020 tras un largo periodo en la Copa Perú. Ahí ya demostró su potencial con sus 9 goles en 18 encuentros. Esto lo llevó a formar parte de los microciclos de la selección peruana, en donde el ‘Tigre’ Gareca observaba a los jugadores más destacados del torneo.

Al terminar ese año, estuvo en la mira de Alianza Lima y Universitario, pero terminó decantándose por los ‘cremas’ debido al descenso que luego fue anulado por el TAS. Ángel Comizzo fue el primero que lo tuvo al mando en Campo Mar, aunque no logró brillar como se esperaba: apenas 3 goles en 8 meses.

Sin embargo, con el ‘Goyo’ su situación cambió de forma considerable y aumentó su protagonismo. El mismo Alex admitió en su momento que el exDT de Peñarol, entre otros equipos, le dio algunos consejos para mejorar como delantero. “Con el profesor Gregorio Pérez converso todos los días, ha hecho que gane una confianza bárbara. Me dice que tengo que seguir trabajando porque hay cosas para mejorar como el descargar bien con mi compañero y tener frialdad cuando esté frente al arco ”, declaró para Willax Televisión. En definitiva, estos ‘tips’ le ayudaron para finalizar en esa temporada como máximo goleador con 13 anotaciones en 30 encuentros.

Alex Valera luego de anotar con Universitario ante Alianza Atlético. l Foto: Liga 1

COMPETENCIA EN SELECCIÓN PERUANA

Para la actual campaña, está en camino a mejorar esos números, ya que por el momento lleva 9 tantos en 13 cotejos , lo cual le convierte en el mejor delantero peruano del campeonato nacional. Además, con la ‘bicolor’ su papel es cada vez más relevante. Aunque en los partidos, Gareca ha elegido a Ormeño sobre Valera, el alto nivel de este último podría causar que lleve la ventaja por el recambio directo de Gianluca Lapadula.

INTERÉS PREVIO DEL EXTRANJERO

Esto sin duda le permitirá tener una mejor exposición de cara a un nuevo futuro en el extranjero. A inicios de este 2022 tuvo una propuesta de Bulgaria, pero el factor económico (poco dinero a la ‘U’) impidió que se concrete. También sonó para San Lorenzo de Argentina, aunque tampoco llegó a más.

