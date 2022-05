Pedro García cree que Jorge Araujo se debe quedar: “Universitario ya encontró técnico”

El técnico nacional tiene un empate y dos victorias hasta el momento con la 'U'.

Universitario lleva tres partidos invictos en el Torneo Apertura de la Liga 1 2022 y todos de la mano de Jorge Araujo, quien asumió de manera interina tras la salida del uruguayo Álvaro Guitiérrez y la búsqueda de la administración temporal. Sin embargo, con el buen momento, parece que ‘Coco’ se puede quedar y Pedro García está de acuerdo con eso.

“Para mí Universitario, aparte de todo lo que hablábamos, ya encontró técnico . Para mí ‘Coco’ Araujo ya no es interino. Hablo del rendimiento y de haber metido mano en el equipo. Ángel Cayetano titular de central, Federico Alonso suplente. Dos: Piero Quispe ya no es titular, seguramente no por malo sino que le quiere encontrar el momento para que sea un jugador importante. Luego, ya decidió Andy Polo y Quintero (por fuera)”, comentó el panelista en el programa Al Ángulo. Esto fue complementado por DIego Rebagliati, quien habló de los volantes centrales: Jorge Murrugarra y Alfonso Barco.

Tras la dolorosa caída 4-1 ante Alianza Lima, los ‘cremas’ sumaron un empate 1-1 ante Sport Boys en el estadio Monumental, una victoria agónica 1-0 ante Atlético Grau en Piura y la última victoria 3-1 sobre Alianza Atlético de Sullana en el coloso de Ate. En el colectivo aún no teminan de convencer, pero parece ser cuestión de partidos porque han levantado como equipo.

Su próximo partido será este domingo 15 de mayo desde las 3:30 p.m . (hora peruana) ante uno de los coleros del campeonato, Carlos A. Mannucci. Por ahora son cuartos en la tabla de posiciones con 23 puntos, a tres del líder Sport Huancayo.

‘COCO’ TRAS LA VICTORIA

“Hicimos el esfuerzo, fuimos a buscar, sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Le hemos ganado al puntero del campeonato así que no iba a ser fácil, sabíamos que nos iban a presionar en salida. En general hicimos un gran esfuerzo para merecer el resultado. Se dio la posibilidad, todos saben cuál fue el contexto. Yo siento que estoy preparado para llevar este momento, lo más importante es el club, que el equipo esté en el lugar que se merece y tenga los resultados ””, señaló el estratega en la conferencia prensa pospartido ante Alianza Atlético de Sullana.

Con respecto a la titularidad de Rodrigo Vilca en lugar de Piero Quispe indicó: “Es importante la competencia interna que se genera porque día a día todos trabajan bien. Esta vez le tocó a Rodrigo y lo hizo bien, hizo un gran esfuerzo, Piero con mucha humildad supo esperar su momento. El esfuerzo no es solo de los que juegan, sino de los que están entrando y están en lista”.

LO QUE LE RESTA A LA ‘U’ EN EL APERTURA 2022

Universitario: El club ‘crema’ tuvo un arranque bueno, después su rendimiento se mermó y causó la salida del estratega uruguayo. Ahora, de la mano de Jorge Araujo, está en la búsqueda de ganar el primer torneo. No obstante, está en desventaja ya que no ha descansado hasta el momento en el Apertura y Sport Huancayo tiene un partido menos.

PRÓXIMOS PARTIDOS

Universitario vs. Carlos A. Mannucci

Universitario vs. Sporting Cristal

Melgar vs. Universitario

Sport Huancayo vs. Universitario

Universitario vs. UTC de Cajamarca

La ‘U’ tendrá tres partidos decisivos seguidos y dos serán en altura, donde solo ganó una vez en el Apertura. Para seguir soñando con alzar el trofeo, debe mentalizarse en sumar en todas las fechas restantes, puesto que tendrá un encuentro menos.

