Alex Valera y el día que fichó por Alianza Lima, pero dejó sin efecto el contrato y firmó por Universitario

El directivo de Alianza Lima, Tito Ordóñez, reveló que el actual atacante del club crema Alex Valera cerró un acuerdo para jugar por el club blanquiazul en el 2022, pero finalmente su representante se retractó y firmó por Universitario de Deportes.

El delegado de Alianza Lima dio a conocer los detalles de la negociación con Alex Valera y que ocurrió luego de descender a la Liga 2 en noviembre del 2020.

“Empezó el conocimiento de Alex Valera. Lo fuimos viendo hasta que a finales del campeonato Víctor Hugo Marulanda me dice ‘estoy con unas complicaciones’ recuerda que estábamos en zona baja, los últimos puestos, ‘usted vea para hacerle un contrato’ y hablé con Ricardo Morales (representante) nos pusimos de acuerdo. Pusimos la ‘frutilla al postre’, como dicen los argentinos, terminamos de cerrar en la oficina del doctor César Torres (abogado) y se hizo el acuerdo con el empresario. El chico educado, mostraba el interés enorme de jugar en Alianza Lima, pero el 28 de noviembre perdemos con Sport Huancayo y presuntamente nos íbamos a la Liga 2 (descenso)”, afirmó Tito Ordóñez en declaraciones al programa del periodista peruano Carlos Univaso.

El representante de Alex Valera le comunicó al dirigente de Alianza Lima que su patrocinado prefería jugar en la Primera División en el 2021, antes de conocerse la decisión del TAS que dejó en la Liga 1 al equipo blanquiazul.

“Terminó el partido (ante Sport Huancayo el 2020) y me vine caminando a mi casa, caminé 42 cuadras hasta Chacarilla, y me llamó César Torres, hablamos de lo que había pasado y de lo que viene. Hay que hacer un control de daños y la primera llamada que hago es al empresario de Alex Valera. Le digo ' Señor Morales mantenemos el acuerdo’ y me respondió: ‘No, don Tito, Alex Valera tiene que jugar Liga 1″, contó el delegado de Alianza Lima

“Está bien. Ricardo Morales es una persona que estimo mucho y he conversado con el chico ya jugando en Universitario. Me da mucho gusto por el fútbol peruano. Es un chico que viene de la Copa Perú y está creciendo. Con (Ángel) Comizzo no le fue bien, pero con Gregorio Pérez recuperó y ahora está en la selección peruana. El otro día entró a pelear el partido que estaba para empatar (Perú vs Ecuador 1-1) y el partido estaba para eso. Tiene mucha calidad y ojalá le vaya bien”, agregó.

Además, Tito Ordóñez no dudó en resaltar las virtudes del atacante de Universitario, pese a su decisión de jugar en el clásico rival Universitario de Deportes con un fallido acuerdo de por medio.

“De las pocas conversaciones que tuve con Alex Valera, me parece una persona educada y ubicado. Como parte del acuerdo le dijimos ‘¿Qué prefieres?’ y nos dijo un bien inmueble, su parte inicial del sueldo era para un departamento. Mira que ubicado el chico para pensar de esa manera. Entonces el concepto es excelente”, aseveró Ordóñez.

“Le dije a Ricardo Morales, Alex Valera debió jugar en Alianza Lima y usted no confió en su amigo, porque presuntamente estábamos en Liga 2, pero estábamos convencidos en que teníamos razón. Teníamos dudas confirmadas que, en el Perú, Licencias, que depende de la Federación Peruana de Fútbol, no nos iba a dar la razón, pero por respeto a las instituciones, agotamos todos los pasos en el Perú para luego ir al TAS”, finalizó.

