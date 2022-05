Universitario: Alex Valera y la confirmación de su alto nivel en el cuadro ‘crema’ como máximo goleador

Alex Valera tiene un valor de 700 mil euros, según Transfermarkt. | Foto: GOLPERU

Universitario de Deportes ha venido atravesando un año irregular. De hecho, solo sumó 3 puntos en sus primeros 3 partidos de la Liga 1 y quedó eliminado en primera instancia de la Copa Libertadores. Sin embargo, llegó a recomponerse en algunos encuentros y, ahora, se mantiene en la expectativa por el título del Torneo Apertura. Parte de este éxito es de Alex Valera, su delantero centro y una de las principales figuras.

Por ello, en esta nota te contaremos un poco sobre su crecimiento y consolidación en el cuadro ‘crema’. Y es que el reciente gol que anotó ante Atlético Grau no hizo más que reafirmar su notable evolución.

Para empezar, es preciso mencionar que Valera llegó a tienda ‘merengue’ a inicios del 2021 procedente del Deportivo Llacuabamba. Con el club de La Libertad disputó la Copa Perú y llegó a la Primera División el 2020, donde fue el máximo anotador con 9 tantos en 18 encuentros.

El siguiente año estuvo dirigido bajo las órdenes de Ángel Comizzo, quien no le pudo sacó tanto provecho. Prueba de ello es que solo anotó 3 goles (2 por Copa Libertadores y 1 ante Sporting Cristal). Sin embargo, todo cambió con la llegada de Gregorio Pérez a la dirección técnica de la ‘U’ en setiembre del 2021. El ‘Goyo’ trabajó mucho en sus desplazamientos y forma de atacar el balón, aspectos que se vieron reflejados en los 8 goles que convirtió hasta el final de esa campaña.

“Con el profesor Gregorio Pérez converso todos los días, ha hecho que gane una confianza bárbara. Me dice que tengo que seguir trabajando porque hay cosas para mejorar como el descargar bien con mi compañero y tener frialdad cuando esté frente al arco”, comentó en su momento el delantero de 25 años.

Ese buen performance lo llevó a ser convocado con mayor frecuencia a la selección peruana (fue parte de la Copa América 2021). Y realmente justificó su llamado: 2 goles en los amistosos ante Panamá y Jamaica, además de forzar la jugada de la anotación que realizó Edison Flores en el empate ante Ecuador en Lima por Eliminatorias.

El gol se le hizo una costumbre natural, teniendo en cuenta que forma parte de uno de los grandes del Perú. En ese sentido, en el inicio del torneo local de esta temporada, logró anotar 3 tantos en los 4 primeros duelos que terminaron en victoria ante la Academia Cantolao, la Universidad San Martín y la Universidad César Vallejo.

Luego de la temprana eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores ante Barcelona SC de Guayaquil, se enfocó en el torneo local. No pudo convertir ante Cienciano, pero sí alcanzó a anotar un doblete ante ADT.

La salida de Álvaro Gutiérrez del elenco ‘merengue’ tras la goleada en contra ante Alianza Lima no mermó su rendimiento. Al contrario, anotó 2 goles en los siguientes encuentros ante Sport Boys y Atlético Grau.

Ahora, si repasamos sus números de esta temporada, podemos llegar a la siguiente conclusión: en lo que va del campeonato lleva 7 goles en 10 encuentros. Por tal motivo, a falta de 6 meses que culmine la Liga 1, está a tiempo de superar sus cifras del año pasado (11 anotaciones).

FORTALEZA AÉREA

Del mismo modo, es preciso mencionar que 5 de esos 7 goles han sido de cabeza, algo que el mismo delantero reconoció estar entrenando tras el triunfo ante Atlético Grau. “ Estoy practicando y este año se me están dando los goles por arriba ”, declaró para Willax Televisión. En dicho encuentro, Valera pudo haber convertido otro tanto, pero el árbitro se lo anuló en una jugada donde no hay fuera de juego. “He visto el video. Hay dos jugadores detrás del arquero. Me anularon mal un gol. Felizmente llegó mi recompensa”, aseguró.

Por lo pronto, de seguir por esa senda, no cabe duda de que Alex estará con la ‘blanquirroja’ en el cotejo del repechaje en Qatar ante el representante de Asia. De hecho, es uno de los 3 habituales convocados en la delantera (los otros son Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño), aunque se espera que tome un mayor protagonismo ante la falta de gol que tiene el futbolista del León de México.

