Hombre que hizo disparos al aire durante clásico de menores en Campo Mar se defiende: “Vi peligrar mi vida”

Los disparos al aire de un sujeto en medio del clásico entre las canteras de menores de Alianza Lima y Universitario causaron pánico y terror entre los padres de familia y niños que se hallaban en Campo Mar la semana pasada. La FPF, el equipo crema y blanquiazul emitieron comunicados en el que rechazaron enérgicamente este acto de violencia y se procedió a vetar al culpable de los futuros eventos deportivos del club íntimo.

Tras dos días del polémico incidente, Jimmy Leonardo Silva García (38 años), padre de uno de los niños que participó en el partido, justificó el hecho e indicó que decidió sacar su arma de fuego porque “temía por su vida” tras ser atacado por una turba de hinchas de Universitario.

“Entre 15 o 20 personas vinieron, me golpearon, me tiraron al suelo, me seguían golpeando. Hay videos en los que se ve que me están golpeando. Vi peligrar mi vida y por eso realicé el primer disparo al aire , todos fueron al aire. Se empezaron a enfurecer peor y dijeron ‘vayan a traer los fierros’ haciendo referencia a las armas que tenían ellos”, contó.

Por otro lado, explicó también porqué llevó el arma de fuego al evento deportivo. “Yo porto mi arma hace dos años, tengo todas mis licencias. Cuando salgo con mi familia también llevo mi arma por un tema de seguridad, yo soy empresario”, expresó.

Luego del incidente del sábado, Silva García fue llevado a la comisaría más cercana el mismo sábado para dar su versión de los hechos y actualmente se encuentra libre a la espera de las investigaciones correspondientes.

Según se pudo ver en las imágenes que recorrieron en las redes sociales, el hombre fue violentado por barristas, que intentaban quitarle la banderola que llevaron los padres de familia. Además, pasó las medidas de seguridad de Campo Mar, ubicado en Lurín.

FUE VETADO

Luego del descabellado suceso, Alianza Lima se pronunció a través de sus redes sociales y decidió vetar a Jimmy Leonardo Silva García (38 años), no sin antes rechazar todo acto de violencia dentro del torneo de menores y del fútbol.

“En medio del ataque de los barristas locales, el padre de uno de nuestros jugadores realizó disparos al aire, acción que condenamos totalmente. Asimismo, un menor de Universitario golpeó por detrás a un futbolista aliancista de la categoría 2008 en la cabeza. Nuestra institución repudia los hechos de violencia producidos en el marco de una competencia que involucra a niños y jóvenes que son el futuro del fútbol peruano. Los adultos deberían ser ejemplo de buen comportamiento y autocontrol, y no de actos delincuenciales que manchan el deporte y ponen en riesgo la integridad de las personas. En ese sentido, debemos informar que al mencionado padre de familia no se le permitirá ingresar a ningún otro partido organizado por nuestro club”, se puede leer en el comunicado.

De otro lado, la esposa de Jimmy Silva defendió a su pareja y aseguró que este actuó en defensa propia. “Una mamá estaba recogiendo la banderola que estaba colgada. Vino un joven y la arrancha. Mi esposo le empieza a quitar y le dice: ‘son niños, qué te pasa’. Viene y le cae un grupo de 15, porque eran bastantes barristas de la U. Comenzaron a patear, (mi esposo) optó por pararse, correrse y disparar”, informó la mujer a Latina Noticias.

Además, explicó el motivo por el cual su pareja portaba un arma. “Por el trabajo que tenemos, cargamos dinero, él carga su arma siempre”, añadió.

