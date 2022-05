Carlos Zambrano: “Siempre estuve en contacto con Alianza Lima y me gustaría jugar ahí”

Carlos Zambrano manifestó su anhelo de jugar en Alianza Lima en unos años.

Carlos Zambrano conforma la lista de futbolistas peruanos que no jugaron en la primera división nacional. Por ello, el ‘Kaiser’, en reiteradas ocasiones, ha manifestado su deseo de volver al país y sobre todo, vestir la camiseta de Alianza Lima, club del cual es hincha, en los últimos años de su carrera deportiva.

Días atrás, el futbolista peruano causó revuelo en la prensa argentina por unas declaraciones sobre su retiro. Este lunes, el ‘León’ volvió a tocar ese tema en una conversación con IP Noticias y afirmó que dentro de sus planes está disputar la Liga 1 con Alianza Lima.

“Si me gustaría jugar uno o dos años en mi país, ya que nunca lo hice. Ojalá se pueda dar, como lo dije estoy a un paso del retiro, me gustaría estar dos temporadas más afuera y a los 35 años volver al Perú. Ya que el nivel y exigencia futbolística no es tanto como aquí en Argentina o en Europa”, sostuvo el central ‘incaico’.

“ Siempre estuve en contacto con Alianza, soy fanático desde pequeño y lo he dicho abiertamente que me gustaría jugar ahí . Además, es uno de los clubes más grande de mi país”, continuó.

Carlos Zambrano afirmó que quiere jugar en Alianza Lima en los últimos años de su carrera.

SU PRESENTE EN BOCA

Carlos Zambrano termina su contrato con Boca Juniors a finales del 2022, por ese motivo le preguntaron si quiere continuar en el elenco ‘bostero’. “Me gustaría disfrutar todo lo que puedo aquí en el club, me siento muy cómodo con todo el cuerpo técnico y dirigentes. Estoy muy contento y si se da la oportunidad, me encantaría. Pero ya no depende de mí, solo voy a seguir trabajando duro hasta el último día”.

No obstante, el integrante de la selección peruana ya se encuentra enfocado en los cuartos de final de la Liga argentina, donde chocará a Defensa y Justicia este martes a las 19:30 (hora peruana) en La Bombonera. “Nos enfrentamos a un gran rival, pero lo bueno que jugamos en casa y tenemos la oportunidad de darle una alegría a los hinchas”.





