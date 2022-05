Mariano Closs indignado en ESPN tras dura revelación de Carlos Zambrano: “¡Ustedes son crueles con el peruano!”

Mariano Closs discutió con compañeros por el caso Carlos Zambrano y su retiro del fútbol.

Este lunes, diversos medios deportivos argentinos tocaron el tema Carlos Zambrano, quien reveló que ya piensa en el retiro a sus 32 años. Para muchos, el momento para decirlo no fue el ideal, pues Boca Juniors se juega cosas importantes esta semana en Copa Libertadores. Sin embargo, hay quienes lo ven desde el lado humano.

Mariano Closs, por ejemplo, se mostró indignado con su colegas de F12 debido a las duras críticas que lanzaron luego de escuchar sus declaraciones para el programa “Crónicas de Impacto” de Willax TV, canal de Perú.

“Yo a mi marcador central sabes qué quiero escuchar decir: ‘quiero salir campeón el próximo año, ganar la Copa Libertadores...’. Ahora tampoco voy a hacer un drama con esto”, dijo sin tapujos el periodista Esteban Edul sobre el caso Carlos Zambrano.

“¡Qué difícil es poder dialogar con hinchas!” , lanzó el reconocido narrador de fútbol. “Si mañana falla una pelota y lo van a liquidar... ya estás preparando tu crítica”, agregó con mucha incomodidad desde su posición en la mesa.

“Si mañana juego una final de campeonato con River Plate, Carlos Zambrano no juega. ¿Cómo va a jugar alguien a quien le cuesta levantarse?”, sostuvo un incómodo Martín Costa, quien fue el que más se mostró en contra de los dichos por el peruano.

“¡Ustedes son crueles! ¿Por qué lo matan a Zambrano? ¿Significa que ahora no va a jugar concentrado? Si va al Mundial, ¿Gareca no lo lleva? Me hacen poner serio”, cerró molesto Mariano Closs en ESPN. El debate estuvo muy partido.

Mariano Closs discutió con colegas de ESPN por el caso Carlos Zambrano. (Video: F90).

Cabe resaltar que Carlos Zambrano en ningún momento le puso fecha a su retiro del fútbol. Y, por el contrario, indicó que sueña con clasificar al Mundial con la selección peruana, algo que le fue esquivo en Rusia 2018, pues no estaba en los planes de Ricardo Gareca.

El ‘Kaiser’, como lo conocen, lleva 39 partidos con Boca Juniors desde que llegó a inicios de 2020. Con el ‘azul y oro’ anotó 2 goles y fue expulsado en 1 ocasión. Además, suma 3 títulos. Actualmente comparte equipo con su compatriota y amigo Luis Advíncula.

