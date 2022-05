Pancho Rodríguez le responde a la madre de su hija y asegura que cumple con la pensión de alimentos

Pancho Rodríguez asegura que cumple con la manutención de su hija de 9 años. (Foto: Captura / Instagram)

Pancho Rodríguez estuvo conectado este 05 de mayo con el programa Amor y Fuego para hacer una impactante revelación. Como se sabe, fue impedido de ingresar al Perú y tuvo que retornar a Chile hasta que su situación migratoria se regule y le otorguen el permiso para retornar al país.

Según sus declaraciones, una de sus exsalientes estaría en complicidad con un excongresista que, de acuerdo a sus influencias, está impidiendo el retorno del chico reality a tierras peruanas. Además, aprovechó la oportunidad para responderle a madre de su menor hija, Belén Muñoz.

Todo comenzó cuando Rodrigo González le consultó acerca de las acusaciones de su expareja con respecto a la manutención de su primogénita. Recordemos que Muñoz utilizó sus redes sociales para señalar que el chileno no paga a tiempo la manutención de su pequeña y está cansada de pedirle mes a mes que cumpla económicamente.

PANCHO RODRÍGUEZ NIEGA DESCUIDAR A SU HIJA

Durante la entrevista con el magazine de Willax TV, Pancho Rodríguez aseguró sentirse tranquilo, puesto que él sí cumple con la manutención de su hija. Además, señaló que todo lo resolverá de manera privada.

“Nunca he dejado de pagar. Es un tema que yo lo estoy resolviendo a la interna y no voy a hablar mal de la mamá de mi hija. No tengo nada que exponer por televisión. Yo estoy tranquilo porque tengo el control de todo y yo lo estoy resolviendo acá (Chile)”, dijo el exintegrante de Esto es Guerra.

“Es muy feo hablar de esto y tratar de desmentir y mostrar transferencias”, añadió y a lo que Gigi Mitre lo interrumpió volver a preguntarle si cumple con la pensión de alimentos: “No estamos pidiendo pruebas, estamos preguntándote directamente si tú cumples con la manutención de tu hija”.

“Nunca he dejado de cumplir. Estoy resolviéndolo por interno y uno no puede andar desmintiendo todo lo que sale porque nos volveríamos locos. Es un tema delicado y lo voy a manejar como tal”, manifestó el chileno.

Pancho Rodríguez niega descuidar a su hija y le responde a Belén Muñoz. (VIDEO: Wilalx TV)

¿QUÉ DIJO BELÉN MUÑOZ?

Belén Muñoz explotó contra el padre de su hija, Pancho Rodríguez, en las historias de su cuenta de Instagram para acusarlo de no pagar a tiempo la manutención de su primogénita que actualmente tiene 9 años.

“Como todos los meses, hace casi 10 años, pidiendo que ‘por favor’ paguen la pensión de alimentos de mi hija Rafaella... ‘Por favor’, como si fuera un favor. Hoy estoy harta”, comenzó escribiendo la exintegrante del programa de TVN Calle 7.

“Me cansé de guardar la compostura frente a este tipo de situaciones. Siempre las mismas excusas y jamás jamás cumplir con los plazos. Estoy realmente harta”, añadió sobre una imagen suya con el rostro molesto.

Siguiendo en la misma línea, Belén Muñoz indicó que no le importa lo que las personas vayan a decir sobre su descargo y dejó entrever que todo lo que publica el exintegrante de Esto es Guerra junto a su hija en sus redes sociales es solo apariencia y que la realidad sería otra.

Finalmente recalcó que está cansada de pedirle dinero al chico reality. “Me cansé de ser cordialmente compuesta y no decir nada”.

(Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO