Miss Perú 2022: Liseth Guevara y los hilos en Twitter que la obligaron a renunciar al certamen de belleza

El certamen de belleza Miss Perú 2022 está a punto de realizarse a fin de encontrar a la sucesora de Yely Rivera, nuestra última reina. Sin embargo, este año solo 9 candidatas disputarán la corona. La modelo Liseth Guevara anunció su renuncia a través de redes sociales, la cual fue aceptada por Jessica Newton, organizadora del concurso nacional.

“Buenas noches, deseo informar que el día de hoy he decidido retirarme de la Organización Miss Perú con el fin de solucionar legalmente las falacias que se están publicando en redes sociales sobre mi persona, salvaguardando así mi imagen y la tranquilidad de mi familia”, informó la modelo mediante su cuenta oficial de Instagram, la cual mantiene privada hasta la fecha.

Pronto, Jessica mencionó en su red social que aceptó su retiro; sin embargo, evitó dar su opinión al respecto. “Hemos aceptado la renuncia de Liseth Guevara a la competencia de Miss Perú 2022. Entendemos sus razones y le deseamos la mejor de las suertes. A todos ustedes, muchísimas gracias por apoyarnos en la competencia nacional”, expresó.

¿QUIÉN ES LISETH GUEVARA?

Nacida el 10 de mayo de 1998, Liseth Guevara es una bella modelo de 24 años, quien inició su carrera en las pasarelas a la corta edad de 15 años . Con la intención de independizarse económicamente, empezó a acudir a diferentes castings para probar suerte. Luego de llamar la atención de una marca, Jessica Newton quedó impresionada con su belleza y porte, por lo que le pidió que participe en el Miss Perú.

“Le gusté, pero yo era muy nena, y una de las bases era ser mayor de edad. Me impulsó a seguir en el camino de la moda, ya que tenía la actitud, era fotogénica y etc. Asistí a más castings y cada vez hacía más fotos para distintas marcas, convirtiéndose en mi trabajo”, comentó para la página Modelos Latinas.

Según la información que publicó en sus redes sociales, es egresada de la carrera Administración y Negocios Internacionales y, actualmente, está cursando una maestría en la prestigiosa universidad de Harvard. Cuenta con su propia marca de ropa, la cual vende de manera online en Perú, pero de manera física en España.

ACUSADA DE ROBO

La entonces candidata al Miss Perú 2022, quien se perfilaba como una de las favoritas de los missólogos, se volvió tendencia en Twitter luego que una usuaria, bajo el nombre @EthanaEthan y cuyo nombre real es Michelle, la acusara de haber robado 3 mil soles a su tía. Según la internauta, esto sucedió en el 2017, cuando ambas vivían juntas en el departamento de su abuela. A continuación, un breve resumen del hilo de Twitter.

Según lo publicado en dicha red social, en la quincena de febrero, Michelle recibió en su hogar a varios de sus familiares, quienes llegaron de visita. Dos días después, su tía se le acercó totalmente angustiada para contarle que habían desaparecido 3 mil soles suyos. A pesar de haber esperado un par de días para ver si los encontraba, esto jamás sucedió.

Esa mañana solo se encontraban en casa Liseth Guevara, su tía y la hija de esta. Luego de guardar el dinero destinado para gastos médicos, la tía se retiró a Metro para comprar y dejó a la menor bajo el cuidado de la modelo. Cuando regresó, Liseth salió de casa porque “se le hacía tarde”. Poco después, la tía de Michelle se dio con la sorpresa que el dinero ya no estaba en su lugar.

Michelle cuenta que intentó hablar con Liseth Guevara sobre lo sucedido, sin intentar culparla. Al subir a su habitación, vio que se había comprado una gran cantidad de cosas: ropa, comida, regalos para su entonces enamorado y hasta pasajes para irse a Tarapoto. Esto le resultó extraño, ya que un día anterior le había prestado 10 soles porque no contaba con dinero. Sin embargo, Liseth aseguró que era un “gusto que le dio su hermano”.

Durante este viaje a Tarapoto, Michelle intentó hablar con el hermano de Liseth, con quien solía comunicarse mediante redes sociales; sin embargo, se sorprendió porque este no la reconocía y dijo que no sabía que su hermana tenía dicha cantidad de dinero. “Ahí me di cuenta que la supuesta cuenta de su hermano la manejaba la misma Liseth, la creó todo desde cero”, escribió en la plataforma.

El hilo indica que, cuando Michell la encaró con pruebas, Liseth cambió de versión y dijo que su papá le habría comprado todas las cosas. Delante de ella, le aseguraron que habían conversado con su padre, quien también negaba haberle dado los 3 mil soles. Posteriormente, la modelo dijo que el dinero era de un amigo, pero no quiso decir quién era. Finalmente, cambió la versión y aseguró que fue un compañero de trabajo.

Según la internauta de Twitter, Liseth se fue de la casa, solo devolvió 400 soles y bloqueó a toda su familia de redes sociales . “Tiempo después, una prima suya me habla y me dice que Liseth le dijo que nuestra amistad terminó porque yo una vez intenté besarla. La excusa más ridícula que había escuchado”.

PRESUNTO FALSO EMPRENDIMIENTO

Ricardo La Torre, cuyo nombre de usuario en Twitter es @RicLaTorreZ, publicó un nuevo hilo sobre las supuestas mentiras de Liseth Guevara. En este caso, indicó que la razón social de su emprendimiento Sweet&Sexy no estaba registrado en la Sunat. Además, que la supuesta tienda física en España no existía y que la foto que se encuentra en sus redes sociales-ya eliminada- era de otro negocio .

“No solo eso, si buscas sus fotos de Instagram en Google Images encuentras que son descargadas de otras páginas. Es más, en su Facebook decía que su colección de ropa fue vendida en 10 días en España y Perú. ¿Le creemos? A mi me quedan dudas”, señaló el también tiktoker de espectáculos.

NO CURSARÍA MAESTRÍA EN HARVARD

El internauta también precisó que Liseth Guevaría no estaría llevando una maestría en Harvard, puesto que las imágenes que posteó en su red social son, en realidad, de otro alumno que sí estudia en Estados Unidos . “El dueño de las fotos explica que Harvard no tiene un programa de maestría y ella no está registrada” , se lee en el hilo.

“Y como la memoria del teléfono es grande, mis seguidoras me hacen llegar prints de unas stories del IG de Alex (estudiante de Harvard y al que le robaron sus fotos) en donde desenmascara a Liseth Guevara ¿Estamos acaso frente a Anna Sorokin peruana?”, detalló.

El usuario citó a la página de Instagram MissesDelPerúOf, la cual publicó el supuesto registro migratorio de la excandidata al Miss Perú en el 2022. Según se puede ver, la modelo solo habría viajado a Chile y Brasil del 2014 al 2022, por lo que se descartaría su presencia en España por su tienda y en Estados Unidos por sus estudios.

TENDRÍA CUENTA EN ONLYFANS

Otra cuenta que se unió al hilo fue MissesDelPerúOf, la cual aseguró que Liseth Guevara contaría con una cuenta en OnlyFans, donde presuntamente vendería sus fotos eróticas por 5 dólares . Como parte de las pruebas, publicaron varias fotografías de la excandidata al certamen de belleza. Infobae no mostrará dichas evidencias.

