Rodrigo González se enfrenta a Paula Arias por ampay con Eduardo Rabanal: “Él te ha humillado”

Rodrigo González en desacuerdo con el reencuentro entre Paula Arias y Eduardo Rabanal. (Foto: Captura / Instagram)

Este 05 de mayo, Paula Arias estuvo conectada en vivo con Rodrigo González y Gigi Mitre para hablar sobre el reciente ampay con Eduardo Rabanal donde se les ve besándose apasionadamente tras haberse separado hace varios meses.

Recordemos que ambos se encontraban comprometidos, pero de un momento a otro dejaron de seguirse en las redes sociales y eliminaron todas las fotos que habían publicado juntos. Poco después, el pelotero confirmó el fin de su relación y señaló que desde inicios del 2022 estaba soltero.

Luego de la difusión de las imágenes, las criticas comenzaron a surgir y varios programas de televisión hablaron el tema como Amor y Fuego, donde el popular ‘Peluchín’ se mostró en desacuerdo con el repentino acercamiento de la salsera con el futbolista. Durante la entrevista, el conductor televisivo le recordó que el deportista publicó en su Instagram el anuncio de su soltería, pese a que la cantante se había negado en hablar sobre el tema en varias oportunidades.

“Paula te estamos perdiendo la fe, una mujer tan guapa, regia, talentosa, amiga date cuenta. Qué tiene que pasar para no verte más con el Rabanal que no te trata bien, que no es el hombre que queremos para ti“, comenzó diciendo el presentador de TV y a lo que la líder de Son Tentación atinó a soltar algunas risas. “Solo fue un reencuentro. Reconozco que sí hubo besos y abrazos porque no fue una pareja ligera, estuve a punto de casarme y los sentimientos aún están”, dijo la cantante de salsa.

En otro momento, Paula Arias dejó en claro que está soltera y que solo se reunió con su expareja para solucionar algunos problemas que no pudieron en el pasado. Sin embargo, Rodrigo González no dudó en expresar su opinión y aseguró que Eduardo Rabanal la humilló públicamente.

“Él (Eduardo Rabanal) no se ha portado bien contigo. La palabra puede sonar fuerte, pero él te ha humillado públicamente, te ha humillado porque hacerle eso a una persona que quiere, dejarse ver como se deja ver sin importarle las consecuencias ni como te puedas sentir, es una humillación“, comentó el periodista.

Finalmente, Rodrigo González comentó que ojalá no se vuelva a captar a Paula Arias con el futbolista, puesto que espera que no regresen a una relación sentimental. Cabe resaltar que su romance ha pasado por varias polémicas que han llamado la atención de los medios de comunicación desde el 2021.

Rodrigo González se enfrenta a Paula Arias tras ampay con Eduardo Rabanal. (VIDEO: Willax TV)

¿QUÉ PASÓ EN EL AMPAY DE PAULA ARIAS CON EDUARDO RABANAL?

En las imágenes difundidas el último 03 de mayo se puede ver a la salsera en una cafetería junto al deportista disfrutando de una cena y algunos tragos. Ambos estuvieron con gorras que, según el reportero, fueron para cubrir su identidad.

Luego de terminar de comer, los dos abordaron el automóvil del futbolista con dirección a la casa de la cantante de salsa donde estacionaron a pocos metros de su departamento para seguir en el carro y darse apasionados besos. Finalmente, se vio que continuaron besándose hasta que ella bajó del auto para ingresar a su casa.

Paula Arias y Eduardo Rabanal son ampayados besándose tras meses de haberse separado. (VIDEO: ATV)

SEGUIR LEYENDO