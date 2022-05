Magaly Medina no cree en las disculpas de Mario Irivarren: “Dejó a Vania Bludau como exagerada”

Magaly Medina criticó a Mario Irivarren por nunca admitir que sí agredió físicamente a Vania Bludau. (Fotos: Instagram)

Magaly Medina no cree que Mario Irivarren esté arrepentido. Durante la emisión de su programa de espectáculos, de este último jueves, la conductora habló sobre el ‘mea culpa’ que dio el exchico reality en Amor y Fuego, donde admitió que sí agarró del cuello a su expareja debido a sus problemas de ira, aunque jamás aceptó haberla agredido físicamente.

Como se recuerda, y según la versión de Mario, apretó la nuca a la influencer durante una discusión en una discoteca porque no quería que se fuera molesta. “He hecho presión y la he soltado”, señaló Irivarren, quien antes de la entrevista soltó un par de lágrimas porque creía que “no era un monstruo”.

El excompetidor de Combate y Esto es Guerra también explicó que pierde el control fácilmente, por lo que está recibiendo ayuda psicológica para solucionar su problema. “Cuando traspaso esa barrera del autocontrol, me pongo colérico y grito, a mí no me gusta y es por eso que llevo terapia”, sostuvo.

Mario Irivarren lloró antes de salir en vivo para el programa Amor y Fuego. (Foto: Captura TV)

Sobre este punto, Magaly Medina lo criticó ferozmente. Y es que la ‘Urraca’ considera que el modelo peruano no está asistiendo a terapia porque está realmente arrepentido, sino porque desea limpiar la imagen de “niño bueno” que posee en la televisión. Además, arremetió contra Mario por nunca admitir que sí fue el agresor de Vania Bludau.

“Ha hecho un mea culpa a medias. Ha tratado de minimizar al 0% las acusaciones para que no lo llamen agresor. No reconoce como agresión lo que Vania ha querido ocultar. Quiso ganarse la compasión de la gente, pero yo siento que no reconoció la agresión a Vania. La está dejando como una pobre loquita que se le ocurrió exagerar los hechos que ella vivió ”, comentó en un inicio.

Luego, la periodista añadió indignada: “Yo creo que está en tratamiento por el qué dirán, para que nadie le raje ni lo condene. Has ido a terapia porque te han dicho, no porque sientas que debes hacerlo. Si lo hicieras, dirías ‘Sí, fui agresivo con mi enamorada, le agarré del cuello de una manera que nunca debí, la insulté’. ¿Qué será de la próxima mujer con la que tendrá una relación? Habrá que tenerle miedo ”.

Magaly Medina cree que Mario Irivarren minimizó las acusaciones de maltrato de Vania Bludau | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

EL PERDÓN DE MARIO IRIVARREN

Luego de reconocer que tiene problemas de ira y autocontrol, Mario Irivarren indicó que su expareja siempre intentó ayudarlo. “Tengo que darle el punto a favor a Vania cuando dice que cuando yo me molestaba, ella siempre trataba de calmarme, eso sí es cierto. Me decía que me calme, que ya pasó”, agregó.

Luego, se dirigió a Vania Bludau para pedirle disculpas por los malos tratos que sufrió durante el tiempo que estuvieron juntos. “Creo que lo importante para terminar la entrevista es nuevamente ofrecerle mis disculpas como lo he hecho de varias maneras, lo más sincero, de corazón, y esperar que esto quede aquí , creo que no tengo nada más qué decir, lo único que quiero de ahora en adelante es estar tranquilo, nada más”, finalizó.

Luego de oír el descargo público, la influencer se comunicó con el programa para desearle una pronta mejora. “El fin de esto es solo que admita lo que hizo sin minimizar, yo solo deseo que mejore por él, que mejore para que tenga una mejor relación a futuro. Yo ya hice bastante, ya le dije que no lo odio, no puedo ni hablar, no me sale la voz, no puedo escribir ahora”, fue lo único que dijo.