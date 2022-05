Faraón Love Shady: ¿Se encuentra próximo a firmar con Sony Music?

Faraón Love Shady es el máximo representante del género urbano en el Perú. (Foto: Instagram)

Aunque nació como un meme de redes sociales, Faraón Love Shady nunca se rindió y luchó para convertir uno de sus más grandes sueños en realidad: convertirse en el máximo exponente de la música urbana en el Perú. Poco a poco sus llamativos temas se han viralizado y han alcanzado millones de reproducciones en YouTube.

Su popularidad en Internet creció tanto que sus canciones suenen en diferentes trends de TikTok, además que la ‘tiradera’ que le dedicó a Residente se posicionó como el número uno en diferentes países de Latinoamérica, llamando la atención del propio René Pérez.

Sin embargo, en este camino para alcanzar la fama, Faraón Love Shady no la tuvo nada fácil, pues en una conmovedora publicación que realizó en su cuenta de Instagram, el intérprete de temas como “I am happy” y “Soy guapo” contó que fue víctima de discriminación.

“ Todos mis fans, los que estuvieron desde el principio, saben que empecé desde cero y sufrí mucha discriminación y bullying por gente racista, fracasada y acomplejada . Me criticaban, me decían que era un meme, un chiste, que hacía parodias y otras cosas mucho más fuertes. Otra persona en mi lugar ya se hubiera suicidado, pero yo nunca renuncié a mi sueño de ser artista”, escribió.

Debido a que sus temas cuentan con millones de reproducciones en las diferentes plataformas, disqueras internacionales habrían puesto su ojo sobre el joven artista peruano.

En sus redes sociales, Faraón Love Shady dio a conocer que se encontraba en las oficinas de Sony Music, llamando la atención de sus seguidores. “ Aquí en la oficina charlando de Raaa Perú en la casa (Perú). Estoy ‘I am Happy’ ”, comentó.

Faraón Love Shady estaría a punto de firmar con Sony Music. (Foto: Instagram)

¿Quién es Faraón Love Shady?

Jesús Valle Choque, más conocido como Faraón Love Shady, es un cantante, rapero, compositor y celebridad de internet peruana. Se hizo conocido por las letras explícitas en sus temas y por sus extravagantes looks.

“Soy guapo”, “I am happy”, “Oh, me vengo”, “Duro 2 horas” y “Game over fantasy” son solo algunos de los temas que lo llevaron a la fama.

Faraón Love Shady causó sensación con concierto en Arequipa

A pesar de que algunos oyentes critiquen su música y las letras de sus canciones, el artista no se amilana y agradece el apoyo de sus seguidores, quienes al parecer, se encuentran en todo el Perú. Ahora, Faraón Love Shady decidió sorprender a la ciudad de Arequipa con un concierto inolvidable, causando gran furor entre los que asistieron a su show.

“ Cuídense, no se pierdan (...) yo los quiero, me preocupo por ustedes ”, dijo. Asimismo, lo que más llamó la atención en este evento fue la gran cantidad de seguidores del rapero, quien también confesó su gran aprecio a todos los que forman parte de su avance artístico, mientras cantaban todos en coro “Duro dos horas”, entre otros temas.

