Elvis Vergara considera que investigación fiscal busca desprestigiar a Acción Popular

La Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y el grupo de congresistas de Acción Popular denominado “Los niños”. Elvis Vergara, congresista y vocero de la bancada de la lampa, utilizó duros calificativos para referirse al proceso motivado por las declaraciones de Karelim López en su intento de convertirse en colaboradora eficaz.

Si bien Vergara, uno de los supuestos integrantes de “Los niños”, dijo sentirse “tranquilo y a la vez agradecido” del inicio de la investigación. Sin embargo, calificó de patraña el supuesto intento de atacar a la bancada que integra. “Lo reafirmo, nosotros estamos siendo víctimas de una vil patraña que lo único que quieren es desprestigiar a la bancada, quieren debilitar a la bancada”, señaló.

El parlamentario considera que “Acción Popular ha estado sosteniendo el orden democrático de este país en los últimos meses”. Además, denunció la existencia de “intereses políticos muy grandes” que “lamentablemente no lo podemos decir abiertamente mientras no tengamos pruebas”. “Nosotros no somos Karelim (López), tenemos que tener algunas pruebas para decirlo”, acotó.

El congresista Elvis Vergara con integrantes de Acción Popular. Foto Referencial: Andina

El proceso iniciado por la fiscalía tiene como protagonistas al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y a los congresistas de Acción Popular a quien Karelim López señaló como los integrantes de “Los Niños”. Se trata de Raúl Felipe Doroteo Carbajo, (de Ica), Juan Carlos Mori Celis (Loreto), Ilich Fredy López Ureña (Junín), Jorge Luis Flores Ancachi (Puno), Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Áncash) y Elvis Hernán Vergara Mendoza (Ucayali).

A “los congresistas se les investigará por los presuntos favorecimientos en las licitaciones otorgadas a empresas chinas: China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú y China Rallway Tunel Group. Los citados congresistas tendrían conexión con el dueño de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC que habría ganado seis licitaciones, toda vez que habrían brindado el nombre de esta última para que tenga participación con las referidas empresas chinas”, señaló el fiscal Rafael Vela, coordinador de las fiscalías de lavado de activos.

LA COMISIÓN DE ÉTICA

Si bien se han vertido críticas tras las revelaciones de Karelim López sobre “Los niños” y Pedro Castillo, este último ha sido el principal blanco de críticas. Según el congresista Jorge Montoya, la bancada de Acción Popular debió haber tomado medidas tras difundirse las declaraciones de la cuestionada empresaria. “No ha actuado, no he visto una actuación clara y transparente del partido”, refirió. Luego, sostuvo que las comisiones de Ética y Fiscalización son las llamadas a evaluar el caso de “Los Niños”.

Jorge Montoya se mostró en desacuerdo con la presencia de veedores de la OEA en el Congreso de la República. Foto: Andina

“El primero que debe actuar es Acción Popular, debería de haber hecho un deslinde del tema y una separación personal hasta que termine la investigación […] Sería fatal para ese partido si es que hay un blindaje. ¿Quién se lo estaría dando, la presidenta del Congreso que es parte del partido? Sería fatal para ella, no creo que esté sucediendo. Hay una pasividad tremenda en las acciones”, sostuvo.

Para el portavoz de Avanza País, José Williams, la Comisión de Ética ya debió haber tomado cartas en el asunto. “Lo que se puede deducir con respecto a que no lo haga puede llegar a pensarse que los están blindando. Para evitar mayores daños, debería comenzar a hacer eso la comisión, de lo contrario parecería que se les está blindando. Si se demora en tomar acción, es obvio que se puede pensar en eso”, advirtió.

SEGUIR LEYENDO