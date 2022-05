Gianluca Lapadula entrenó a la par de sus compañeros y podría volver a jugar con Benevento

Gianluca Lapadula podría volver a jugar con Benevento en la última fecha de la Serie B.

Gianluca Lapadula volvería a jugar con Benevento. Después de una semana donde se habló mucho de su relación con el técnico Fabio Caserta, el delantero peruano formó parte de los entrenamientos de su club y podría sumar minutos en la última fecha de la Serie B.

“Lo de Lapadula es tema cerrado, lo hemos dejado todo de lado. Actualmente, está fuera porque tiene un problema en el tobillo”, fue lo que dijo el técnico del ‘incaico’ días atrás. Asimismo, Caserta insistió que no hay nada en contra del atacante. “Es inútil alimentar la polémica sobre Gianluca. Todavía está entrenando a un lado y no está en la convocatoria por eso”.

No obstante, Nolberto Solano, integrante de la selección peruana, desmintió lo dicho por el italiano. “ Es una relación que parece que está rota con Lapadula, es una pena, pero ojalá que pueda solucionarse, también por el bien de Benevento, porque es todo muy extraño ”.

“Él es un jugador de selección y está a puertas de llegar a un Mundial, y que no juegue, no me lo explico”, complementó el exfutbolista en conversación con TV PERÚ.

Toda esta situación habría cambiado a favor del representante nacional. Gianluca Lapadula entrenó a la par de sus compañeros este martes y sumaría minutos después de más de un mes. Su última participación fue el 19 de marzo en la derrota 2-0 ante Frosinone.

Es que hay cosas importantes en juego. Benevento se ubica sexto en la segunda división con 63 puntos a uno de clasificar a semifinales de los playoffs. De quedar entre el quinto y octavo de la tabla, deberá disputar una llave preliminar. Recordemos que, los ‘Brujos’ no lograron el ascenso directo tras una seguidilla de derrotas.

LAPADULA EN LA ‘BICOLOR’

Ricardo Gareca encontró en Gianluca Lapadula una gran variante en ataque. Debido a que, la ‘blanquirroja’ sufrió las bajas de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, los cuales eran los referentes en la zona ofensiva. Sin embargo, el ‘Bambino’ se supo ganar el puesto, no solo con goles sino con mucha entrega.

El delantero de 32 años no se amilanó ante las fuertes entradas en las Eliminatorias sudamericanas, que le causaron más de una lesión en la nariz. Se puso la máscara y siguió defendiendo los colores de la ‘bicolor’. Hasta el momento, ha estado presente en 20 cotejos y logró marcar siete tantos.

El ‘Zorro’ fue parte del grupo que logró clasificar al repechaje del Mundial por segunda vez consecutiva. Por lo que, su participación en el duelo contra el representante de la Confederación Asiática de Fútbol está casi asegurada. Aunque no haya disputado muchos partidos oficiales en los últimos meses, el ‘Tigre’ lo llamaría para que siga conformando el tridente con Christian Cueva y André Carrillo.

