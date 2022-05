Tula Rodríguez: ¿Cómo se originó la disputa legal con los hijos de Javier Carmona?

Tula Rodríguez y Lucas y Tadeo Carmona se han enfrentado en más de una oportunidad por el patrimonio del fallecido gerente de televisión. (Foto: Facebook)

Continúa la guerra entre los Carmona y los Rodríguez. Las fuertes acusaciones de Paola Bisso, primera esposa de Javier Carmona y madre de sus dos hijos, han puesto a Tula Rodríguez en el ojo de la tormenta. En el programa de Magaly Medina, la mujer aseguró que la presentadora de América Televisión quiere adueñarse de un departamento que le corresponde por ley a los hijos mayores del fallecido gerente de televisión.

“Tula se pasa, quiere el 50% de nuestro departamento y sabe que es nuestro, mi papá no sabía que iba a morir y no pudo pasarlo a nuestro nombre, pero ella sí sabía”, señaló Bisso, citando lo que dicen sus hijos, Lucas y Tadeo Carmona, ambos fotógrafos. También señalaron que su padre fue abandonado en una casa de reposo cuando se encontraba en estado vegetativo.

No pasó mucho tiempo para que la también actriz se pronunciara en En Boca de Todos, programa que conduce de lunes a viernes en América TV. En su defensa, Tula Rodríguez manifestó que su intención jamás fue quedarse con el departamento de Carmona, aunque una parte de este le corresponda por derecho a su hija Valentina. “No puedo obligar a mi hija a que renuncie, eso lo determina un juez que la ampara legalmente” . También negó no haber cuidado bien de su fallecido esposo.

Sin embargo, Lucas y Tadeo Carmona afirmaron que no pueden vender el departamento, ni acceder a la cuenta de ahorros que dejó su padre porque Tula no subsana hasta la fecha los requisitos necesarios para ser la tutora legal de Valentina. Esto en un intento de dilatar el proceso y evitar que los hijos mayores dispongan del patrimonio de su padre.

LARGA BATALLA LEGAL

Cabe resaltar que esta disputa legal por los bienes de Javier Carmona no es reciente. En el 2018, Lucas y Tadeo acusaron a la conductora de buscar apoderarse del patrimonio de su padre en su totalidad, quien en aquel entonces se encontraba en estado vegetativo producto de una encefalopatía hipóxica.

Rodríguez aseguró que solo quería administrar el dinero para cubrir los gastos de su hija Valentina y los de su esposo enfermo, quien requería de atención médica constante. “Uno estudió en Australia, el otro en Nueva York. Yo tengo que cubrir el 100% de los gastos de mi hija. Yo estoy pidiendo la administración para poder destinar el dinero para la salud de mi esposo ”, dijo Tula.

Tula Rodríguez se quiebra al recordar a Javier Carmona. (Foto: América TV/ Instagram)

Debido a estas declaraciones, Lucas Carmona acudió al Primer Juzgado Especializado en Familia para exigir que los bienes de su padre sean administrados únicamente para su tratamiento y posible mejora. Asimismo, manifestó sus deseos de tomar posesión de un solo terreno, ubicado en Bolivia, para venderlo y destinar las ganancias a la salud de su padre y la manutención de su media hermana.

Como respuesta, Tula interpuso una demanda para empezar un proceso de interdicción. Es decir, para declarar a Javier Carmona como incapaz de tomar decisiones debido a su delicado estado de salud. Esto tampoco fue bien visto por los hijos del exgerente comercial de Latina.

LLEGARON A UN ACUERDO

En octubre de 2019, Lucas y Tadeo Carmona conciliaron con Tula Rodríguez por la administración de las cuentas bancarias del ejecutivo de televisión. Este documento puso fin, por un tiempo, al enfrentamiento entre ambas familias. ¿Qué fue lo que acordaron?

Quedó estipulado que ambas partes se quedarían con las viviendas y camionetas que poseen actualmente. Mientras que Tula se quedó con el Porsche de Carmona, los hijos se llevaron el Mitsubishi. El departamento ubicado en la avenida Velazco quedó en posesión de Lucas y Tadeo Carmona.

En tanto, las cuentas bancarias que estaban a nombre de Carmona fueron utilizadas para pagar las deudas del empresario con la Sunat, que ascendían a más de 9 mil soles, las cuales asumió Tula Rodríguez en su momento como su esposa.

También se dispuso que se pondría a la venta un terreno de más de 2 mil metros cuadrados que está a nombre de Javier Carmona en Bolivia. La mitad del dinero que se obtenga de esta transacción iría a un fondo de inversión para generar intereses y la otra mitad serviría para solventar los gastos de salud de Javier Carmona (75%) y la pensión de Valentina (25%).

No obstante, este acuerdo todavía no se llega a cumplir en su totalidad pese al fallecimiento de Javier Carmona, ya que Tula no habría cumplido con ciertos trámites legales sobre la tutoría de su menor hija .