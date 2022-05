Gianluca Lapadula volvió a ser convocado por Benevento para decisivo duelo ante SPAL por la Serie B

Gianluca Lapadula espera sumar minutos con el Benevento ante el Spal. | Foto: Getty Images

Luego de varias fechas de ausencia, Gianluca Lapadula podría haber encontrado la luz al final del túnel. Y es que volvió a ser parte de la lista de convocados del Benevento para afrontar el decisivo duelo ante el SPAL en lo que sería la última fecha de la Serie B a puertas de conocer si logrará el ascenso.

Esta noticia fue confirmada por el mismo club ‘giallorossi’ a través de sus redes sociales, en donde publicó los 23 jugadores que buscarán luchar por el cupo a los Play-Offs rumbo a la máxima división del fútbol italiano. “La escuadra giallorossi vs Spal”, se lee en el mensaje subido a su cuenta de Twitter.

Lista completa de convocados del Benevento Calcio:

Arqueros: 12 Nicolo Manfredini, 1 Gaspare Muraca, 29 Alberto Paleari

Defensas: 93 Federico Barba, 18 Daam Foulon, 3 Gaetano Letizia, 14 Alessandro Vogliacco, 58 Christian Pastina, 32 Edoardo Masciangelo

Mediocampistas: 4 Gennaro Acampora, 5 Giacomo Calò, 16 Riccardo Improta, 23 Artur Ionita, 38 Angelo Talia, 8 Andrés Tello, 17 Jacopo Petriccione, 24 Mattia Viviani

Delanteros: 99 Enrico Brignola, 11 Diego Farias, 19 Roberto Insigne, 9 Gianluca Lapadula, 25 Marco Sau, 7 Salvatore Elia

Ahora, la presencia del ítalo-peruano sorprende, ya que en las fechas recientes no venía siendo considerado por el técnico Fabio Caserta. De hecho, después de que volvió al país europeo luego del último cotejo de la selección peruana ante Paraguay el 29 de marzo no volvió a ser tomado en cuenta en la alineación inicial, y ni siquiera entrando en la parte complementaria. En ese sentido, su último encuentro fue el 19 de marzo en la derrota por 0-2 contra el Frosinone. Desde entonces, el DT no lo ha venido utilizando y apenas fue convocado ante el Pordenone el 18 de abril, pero sin figurar en la lista final para este choque.

AUSENCIA DISCUTIDA

En un principio, Caserta indicó a los medios italianos que Lapadula no jugaba por un tema físico, ya que habría llegado con problemas en el tobillo tras la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas ante los ‘guaraníes’. Esto lo señaló ante los cuestionamientos sobre un posible nuevo conflicto con el delantero. “Lo de Lapadula es tema cerrado, lo hemos dejado todo de lado (problemas en enero). Actualmente está fuera porque tiene un problema en el tobillo. Es inútil alimentar polémica sobre Gianluca. Todavía está entrenando a un lado y no está en la convocatoria por eso”, comentó en conferencia de prensa.

Sin embargo, el preparador físico de la ‘bicolor’, Néstor Bonillo, dio otra versión sobre la situación física del atacante: “Gianluca está bien. Todo bien”, comentó. Pero no fue el único en manifestarse sobre este tema, ya que Nolberto Solano, asistente técnico del elenco nacional, fue más allá y declaró que el panorama pasaría más por la mala relación del estratega con el futbolista. “Es una relación que parece que está rota con Lapadula, es una pena, pero ojalá que pueda solucionarse, también por el bien de Benevento, porque es todo muy extraño”, aseguró ‘Ñol’ en una entrevista para TV Perú Deportes.

OBJETIVOS DEL BENEVENTO

Lo cierto, es que la escuadra de la región de Campania tiene la necesidad de contar con todos sus elementos disponibles para afrontar lo que resta del ascenso de la mejor manera. Y es que si consiguen un triunfo ante el SPAL, accederán a los Play-Offs (semifinales) en busca de su retorno a la Serie A.

Por tal motivo, la vuelta del ‘Bambino’ era más que cantada, ya que es su máximo goleador con 10 anotaciones y uno de los responsables de que el equipo se haya mantenido con las chances de pelear el asecenso luego de una primera mitad de año, en donde el Benevento se mantuvo en los primeros lugares. No obstante, tras los problemas entre el exPescara y el DT, provocaron que lo mantenga alejado de las canchas. Ahora, la situación los obliga a que busquen una comunión por el bien del equipo.

