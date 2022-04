Gianluca Lapadula no juega en Benevento y su técnico Fabio Caserta reveló la razón

Gianluca Lapadula no juega en Benevento desde el 19 de marzo.

Las especulaciones terminaron. Gianluca Lapadula no juega en Benevento producto de una lesión en el tobillo que no le permite entrenar a la par de sus compañeros. Así lo informó Fabio Caserta, técnico del peruano, y con esto descartó los rumores que el ‘Bambino’ no era considerado por los problemas anteriores.

“Lo de Lapadula es tema cerrado, lo hemos dejado todo de lado. Actualmente, está fuera porque tiene un problema en el tobillo”, manifestó el estratega italiano, de esta forma desmintió que haya sido por las discrepancias que ocurrieron en el mes de enero del presente año.

“Es inútil alimentar la polémica sobre Gianluca. Todavía está entrenando a un lado y no está en la convocatoria por eso”, agregó el exfutbolista. Con estas declaraciones se podría deducir que la vuelta del delantero nacional a un campo de juego tomará más tiempo.

¿Desde cuándo no juega Lapadula? La última vez que participó con el equipo italiano fue el pasado 19 de marzo. Disputó un total de 30 minutos en la derrota 2-0 ante Frosinone por la Serie B. Después, viajó a Lima para integrarse a la selección peruana y alineó como titular en los dos compromisos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022.

Sería un error por parte del Benevento congelar al ‘Zorro’, pues pese a no tener muchos partidos, sigue siendo el goleador del equipo con 10 tantos. Además, necesitan de su inventiva en el ataque para acercarse al primer lugar del ascenso. Actualmente, ‘Los Brujos’ son cuartos a cinco puntos del líder, Lecce.

El delantero del Benevento de Italia consiguió el repechaje con Perú a Qatar 2022.

