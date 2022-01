Gianluca Lapadula y su polémica con Benevento afecta su llegada al Perú (Foto: FPF)

Gianluca Lapadula tuvo serios inconvenientes con el técnico de su club Benevento y puso en duda su continuidad en el equipo de la Serie B de Italia.

Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana, pasa por un momento incómodo en el Benevento desde que su técnico afirmó que el atacante le había informado que no quería jugar más en el equipo. Este dicho fue desmentido por el abogado del jugador mediante un comunicado. Incluso, se conoció el inicio de un proceso disciplinario contra el ‘Bambino’.

Así, toma fuerza una posible salida de Gianluca Lapadula del Benevento. Además, esta situación afecta momentáneamente la programación de la llegada del delantero a Perú para los duelos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022.

El gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Antonio García Pye, reveló que se comunicó con Gianluca Lapadula para programar la fecha, vuelos y rutas para su llegada a Lima desde Italia, pero no hubo certeza cobre el lugar de inicio del recorrido. Ello, debido a que si hay un cambio de club del ‘Bambino’ podría cambiar el itinerario final.

“Ayer (miércoles 12 de enero) conversé con Gianluca Lapadula para evaluar posibles itinerarios. Hay incertidumbre, él no tiene claro el panorama y ha quedado en llamarme en los próximos días para ver la procedencia y la fecha de viaje”, dijo Antonio García Pye sobre la programación de la llegada del delantero de la selección peruana en declaraciones a radio Ovación.

Gianluca Lapadula, ante la eventual confirmación oficial de su convocatoria para los partidos de las Eliminatorias Qatar 2022 de la próxima fecha doble, debería de llegar al Perú el 24 de enero, fecha establecida por FIFA, para entrenar y disputar los partidos ante Colombia (28 de enero) y Ecuador (1 de febrero).

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, dará a conocer la lista de convocados para las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Qatar 2022 el próximo viernes 21 de enero.

La selección peruana con una lista preliminar de convocados del torneo local y otros jugadores que militan en el extranjero, pero están sin actividad, se preparan para enfrenta en partidos amistosos a Panamá (16 de enero) y Jamaica (20 de enero) en el Estadio Nacional de Lima.

LAPADULA Y SU LÍO CON BENEVENTO

El técnico de Benevento, Fabio Caserta, afirmó en conferencia de prensa que Gianluca Lapadula no quería jugar más en el club.

“Cuando volvimos de las fiestas navideñas, Lapadula manifestó su deseo de no querer jugar más en el Benevento. Le comuniqué la decisión al club. Hace unos días repitió su convicción, no quiere salir al campo contra el Monza. Ahora el club aclarará todo, hay que pensar en el partido. Lo siento por esta situación, pero en la vida cada uno elige lo que hace. Él ha decidido de esa manera. Respeto la decisión, pero no estoy de acuerdo con ella. Cada uno asume la responsabilidad de lo que hace”, dijo Fabio Caserta, técnico del Benevento.

Horas después de esas declaraciones, Pablo Rodella, abogado de Gianluca Lapadula, desmintió la versión del estratega de Benevento sobre su patrocinado.

“ Mi cliente también niega de la manera más absoluta que le haya dicho a alguien que no quiere jugar contra Monza . Al contrario, siempre ha declarado -y ayer también a través de mensajes escritos dirigidos a los socios del club- que quiere honrar la camiseta del Benevento hasta el último momento de su estancia. Es por estos motivos, pues, que reconoció con asombro y desconcierto la no convocatoria para el partido ante el Monza. El mismo asombro y desconcierto con el que también se enteró de la instauración, por parte del club, de un procedimiento sancionador en su contra en cuyo marco, evidentemente, querrá hacer valer todas sus razones”, aclaró Pablo Rodella en un comunicado.

