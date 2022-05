Aníbal Torres: “El Congreso me va a censurar, estoy preparado para todo”

| Foto: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, confirmó que se presentará este jueves 12 de mayo a la sesión de interpelación planteada por el Congreso de la República. Al igual que lo hizo hoy ante la Comisión de Fiscalización, el premier responderá a todas las preguntas que se le hagan sobre la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, el pasado 5 de abril.

“Tengo que asistir al Pleno del Congreso, a la interpelación. Con toda normalidad asisto para contar como fue la declaratoria de emergencia”, indicó en una entrevista a Canal N.

Con la misma convicción, Torres manifestó que tiene claro que el Parlamento lo censurará pese a lo que responda, “tengan o no tengan razón” los congresistas. “Tengo entendido que el Congreso me va a censurar, estoy preparado para todo. Conforme con lo que digan, es su facultad. Con razón o sin razón me pueden censurar y yo no voy a decir nada”, comentó.

“Entiendo que los congresistas van a actuar en conformidad con lo que están manifestando”, agregó el primer ministro, quien reafirmó que presentará los informes de la Policía y del Ministerio del Interior hechos al respecto, pero no podrá detallar el informe de la Dirección de Inteligencia que recomendó establecer dicha declaración, pues este es secreto.

“Revelar su contenido pasa por un pedido directo del Congreso, a fin de que se pueda leer dicho documento en una sesión reservada”, indicó.

En cuanto a su participación de hoy en la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Torres rechazó que el presidente de dicho grupo de trabajo, Héctor Ventura, de Fuerza Popular, señalara públicamente que se resistió a responder las preguntas que se le formularon sobre el caso del Puente Tarata y Karelim López.

En ese sentir, consideró que el parlamentario “ha salido a mentir públicamente”, y que, por tal razón, no le sorprendería que lo pasen de la condición de testigo a investigado.

Cabe precisar que el presidente de Consejo de Ministros confirmó ante esta Comisión que sí se reunió con el exsecretario presidencial y ahora prófugo de la justicia, Bruno Pacheco, en San Borja.

Así confirmó la versión que dio hace unos días la empresaria Karelim López, quien manifestó que el primer ministro habría presionado a Pacheco a que se vaya del país y se asile en alguna embajada.

“La señora Karelim López ha hecho declaraciones contradictorias en esta misma comisión y ante el Ministerio Público manifestando cosas que no son ciertas sobre mi reunión con el señor Bruno Pacheco”, indicó.

“Me reuní con el señor Bruno Pacheco cuando me conducía de San Isidro a Surquillo, en una calle de San Borja. Subió al vehículo y le pregunto ‘¿qué cosa pasó?’, porque ya se sabía lo de los 20 mil dólares y me dice que no es cierto lo que estaban manifestando y que ese dinero lo había retirado del banco”, sostiene.

Agregó que Pacheco le dijo que el dinero estaba bancarizado y que había entregado el voucher a la Fiscalía. “Le pregunté sobre qué había hecho con el dinero, y me dijo que se lo había entregado a su abogado, cuyo nombre no recuerdo”.

Además, sostuvo que el exsecretario de la presidencia le manifestó que los US$ 20 mil fueron encontrados en los baños de Palacio de Gobierno, porque ahí se encuentran los armarios y lo colocó.

SESIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS

Por otro lado, Torres informó que la sesión del Consejo de Ministros celebrada hoy, la cual no tuvo conferencia de prensa, giró en torno a un informe sobre el avance de la vacunación contra la COVID-19 en el país.

Al respecto, consideró que aún hay sectores de la población que no quieren vacunarse. Mencionó como ejemplo a miembros de comunidades indígenas, ante lo cual el gobierno trabaja “para convencerlos”.

Como consecuencia de ello, “tomaremos medidas para incrementar rápidamente el número de personas vacunadas con la cuarta dosis”, indicó.

De igual modo, se pondrá énfasis en la vacunación de los miembros de las instituciones militares. “No debe quedar un solo soldado de las Fuerzas Armadas” sin vacunar, manifestó.

