Aníbal Torres: “Es absolutamente falso que se diga que se quiera cerrar el Congreso”

Aníbal Torres en el Congreso de la República

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República donde sustentó la Ley de Reforma Constitucional que autoriza a someter a referendum la convocatoria de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución Política. El jefe del gabinete de Pedro Castillo sostuvo que “la Asamblea Constituyente es un derecho innato del pueblo”

Según remarcó, la Carta Magna está fuera del ordenamiento jurídico al ser la base de todas las normas en el país. En ese sentido, se debe debatir con criterios técnicos sobre la necesidad de realizar una nueva Constitución a través de la asamblea.

“Este proyecto de ley no tiene nada de inconstitucional como salieron a decir muchos constitucionalistas. No sé de dónde inventaron eso”, indicó Torres.

“Tenemos aprender en el Perú a hablar con la verdad, porque estamos un poco descalificados con muchas falsedades que se dicen en los medios y nos perjudican a todos los peruanos”, dijo el el jefe de la PCM

“Se ha presentado el proyecto. El Congreso lo debate aquí en la comisión y si quiere lo aprueba, si no quiere no lo aprueba. Eso está dentro de la competencia del Parlamento. ¿Nosotros que podemos hacer? Absolutamente nada”

El presidente del Consejo de Ministros precisó que de aprobarse el pedido del Ejecutivo, el grupo encargado de redactar una nueva Constitución estará formado por representantes de organizaciones políticas, candidatos independientes, representantes de pueblos indígenas y pueblos afroperuanos.

Además, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establecerá cómo intervendrán las organizaciones y el financiamiento de la propaganda con el fin de que accedan a la asamblea constituyente.

CIERRE DEL CONGRESO

En otro momento, Aníbal Torres explicó que si bien al inicio de su gobierno dijeron que convocar a una Asamblea Constituyente no estaba en agenda, en los últimos consejos de ministros descentralizados se dieron cuenta que era el momento, porque el pueblo se lo pedía al predidente Pedro Castillo.

“Cuando (Castillo) jura como presidente conversamos y llegamos a la conclusión de que por ahora no se puede cumplir con esa promesa, pero al iniciarse los consejos descentralizados lo primero que le dicen es: ‘cierren el Congreso’ y en segundo lugar que cumplan con la promesa de la Asamblea Constituyente”, afirmó.

En ese momento, Torres hizo un paréntesis para referirse a las declaraciones que dio hace unos días Karelim López en el que sostuvo que Pedro Castillo le habría dicho a Bruno Pachecho que cerraría el Congreso.

“El ejecutivo no ha dado la menor señal de querer cerrar el Congreso. No obstante, eso está consagrado en la Constitución como una facultad del Ejecutivo, pero debemos estar claros que ni en el peor momento, cuando han querido vacarlo, él mismo ha dicho ‘yo soy un demócrata y no voy a presentar ninguna norma o cuestión de confianza para cerrar el Congreso’. Es absolutamente falso que se diga que quiera cerrar el Congreso. Se habla con pruebas como lo he manifestado”, expresó.

