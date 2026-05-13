¿Cuáles son los vehículos más robados en el Perú?: PNP recuperó más de 100 autos en una semana

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) de la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó en los últimos días la recuperación de más de 100 vehículos robados en apenas una semana en diferentes distritos de Lima Metropolitana.

La información fue confirmada por el coronel Marco Ayvar, jefe de DIPROVE Lima Norte, revela la magnitud del problema y permite identificar cuáles son los modelos que más buscan los delincuentes para el robo y posterior venta de autopartes o circulación con placas adulteradas.

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Según detalló el jefe policial, los operativos permitieron recuperar 108 automóviles robados solo entre el 5 y el 12 de mayo. Además, se detuvieron 92 personas, se desarticularon 20 bandas criminales y se incautaron cinco armas de fuego. La cifra anual asciende a 1.855 vehículos recuperados en lo que va del año, lo que refleja la permanente amenaza que enfrentan los propietarios de automóviles en la capital peruana.

Los vehículos más robados en Perú: DIPROVE alerta sobre la preferencia de bandas por modelos| Andina

Modelos más robados y zonas críticas

De acuerdo con la información proporcionada por coronel, los vehículos que encabezan la lista de los más robados son las camionetas Toyota Hilux y Toyota Rush, seguidas por los modelos Hyundai Tucson y New Tucson. Asimismo, los automóviles Kia Rio figuran entre los preferidos de las bandas delictivas.

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“Se mantiene la incidencia, las marcas Toyota, Hyundai y Kia son las más afectadas, especialmente los modelos Hilux, Rush, Tucson, New Tucson y Rio”, explicó el coronel Ayvar a Panamericana.

El fenómeno no afecta por igual a todos los distritos de Lima. Según DIPROVE, las zonas norte y sur concentran la mayor cantidad de robos y hurtos. En el norte, los puntos más críticos son Carabayllo, Comas y San Martín de Porres. En el sur, destacan San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Aunque las cifras muestran una caída en la incidencia respecto a 2025 —con 465 robos menos en comparación con el año anterior— el problema persiste en estos distritos.

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Toyota Hilux, Hyundai Tucson y Kia Rio, los modelos más vulnerables al robo en Lima según la PNP| Foto: Dexia Abogados

Modalidades y recomendaciones

La PNP ha identificado que una de las modalidades más frecuentes consiste en el uso de placas de identificación vehicular falsas o clonadas. Los delincuentes colocan una placa adulterada en el exterior, mientras ocultan la original. Al momento de la intervención, los peritos revisan el número de motor y el número de VIN (identificación del vehículo) para constatar si corresponden con la placa presentada.

Para reducir el riesgo de caer en manos de bandas organizadas, DIPROVE sugiere a los ciudadanos tomar precauciones antes de concretar la compra de un vehículo usado. La principal recomendación es acercarse a una oficina de la policía especializada y solicitar la verificación de la placa, el número de motor y el VIN. Este proceso ayuda a descartar adulteraciones y asegura que el vehículo no esté reportado como robado.

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Canales de ayuda ante robos

Línea gratuita al 105 disponible las 24 horas para denuncias de robos, hurtos y otros delitos.

DIPROVE: Oficinas en Lima Norte, Sur y Centro. Los ciudadanos pueden acudir personalmente para denuncias, orientación y trámites de identificación vehicular.