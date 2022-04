TikTok: Susy Diaz lanza video viral con ‘la dieta de Miyashiro’ tras ‘ampay’

Susy Diaz canta en TikTok 'La dieta de Miyashiro' tras el 'ampay' en donde fue infiel a su esposa Érika Villalobos.

Los videos virales siguen arrasando en TikTok luego del ‘ampay’ que salió en el programa de Magaly Medina, en donde Aldo Miyashiro es infiel a su esposa Érika Villalobos con su ex reportera Fiorella Retiz. El hecho ocurrió luego de una pichanga, que también ha generado tendencia en no permitirle a sus parejas ir a un partido de fulbito. Sin embargo, la popular Susy Díaz, no podía con su peculiar letra de ‘la dieta del Chino’.

Si en el ‘ampay’ polémico entre Melissa Paredes con Anthony Aranda, la tía Susy sacó ‘la dieta de Melissa’, ahora aprovechó la coyuntura para viralizar en su cuenta oficial de TikTok el escándalo de Aldo Miyashiro.

“La dieta de Miyashiro: después de la pichanga, me juego otro partido”, dijo en su cuenta oficial de TikTok la popular “Chuchi” cerrando con un besito volando para amenizar la situación.

El clip es un éxito en TikTok al punto de tener más de 3,1 millones de reproducciones, más de 269 mil me gusta y más de mil comentarios. Eso último han sido divertidos al punto de que le han pedido sacar la dieta de Óscar Del Portal, quien hasta el momento no da apariciones en televisión luego del ‘ampay’ con Fiorella Méndez.

La Dieta De Miyashiro por Susy Diaz. Video: TikTok/@susydiazperu13.

