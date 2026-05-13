Eddie Fleischman rechazó la presencia del ‘Puma’ Carrranza en el plantel de Universitario: “Totalmente tribunero, pura demagogia”

Eddie Fleischmann opina sobre la presencia del Puma Carranza en el comando técnico de Universitario de Deportes. YouTube

En medio del irregular momento de Universitario de Deportes en la Liga 1 y la Copa Libertadores, el club ha buscado fortalecer su espíritu competitivo recurriendo a figuras históricas. Entre ellas destaca la presencia constante de José Luis Carranza en los partidos del primer equipo, una estrategia que apunta a motivar al plantel utilizando la referencia de quien supo conquistar ocho títulos nacionales como futbolista de la ‘U’.

Bajo esa premisa, Eddie Fleischman analizó el impacto del ‘Puma’ en el entorno ‘crema’ y aseguró que su función motivacional responde más a una necesidad de alimentar el folclore alrededor del club que a una estrategia efectiva para el rendimiento deportivo. “Yo creo que Carranza es un símbolo de Universitario. Es un tipo A1, un profesional a carta cabal, siempre lo ha sido; pero mi impresión es que mantener a Carranza como el factor motivador, como el exjugador que acompaña la delegación a donde vaya y está ahí, se supone que para alentar y motivar, es totalmente tribunero, pura demagogia”.

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El periodista deportivo fue aún más contundente al cuestionar el rol del exfutbolista como referente en la interna del equipo: “La verdad es que el ‘Puma’ Carranza no es un coach, no es un motivador, no es alguien que te va a convencer con la palabra precisamente. Es darle gusto a los hinchas y que digan ‘ah, tenemos un símbolo que va con el equipo’”.

Eddie Fleischman rechazó la presencia del ‘Puma’ Carrranza en el plantel de Universitario.

Presencia del ‘Puma’ Carranza en el primer equipo de Universitario

La participación del ‘Puma’ Carranza acompañando al plantel ‘merengue’ no es reciente ni episódica. Su figura ha estado presente en momentos clave del club, como ocurrió en la previa de la final de la Liga 1 2023 ante Alianza Lima, donde su presencia en Matute generó polémica por una provocación al clásico rival.

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En febrero de 2024, José Luis ingresó junto a la delegación de Universitario al Estadio Nacional pese a la negativa pública de la entidad ‘blanquiazul’, reafirmando su rol como acompañante constante del grupo.

Otro episodio relevante se dio en mayo de 2025, cuando viajó con el equipo a Buenos Aires y compartió consejos antes del duelo frente a River Plate previo al choque por la Copa Libertadores.

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El excapitán 'crema' pisó el campo de juego y mandó saludos a los hinchas de Alianza Lima. (Video: Liga 1 Max)

Más recientemente, en mayo de 2026, la motivación de Carranza fue protagonista antes del duelo decisivo ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, evidenciando que su papel de referente sigue vigente en la dinámica del club.

Estos antecedentes demuestran cómo la institución recurre permanentemente a la figura del ‘Puma’ para fortalecer la moral colectiva en instancias de alta presión.

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La advertencia del ‘Puma’ Carranza al plantel de Universitario tras llegada de Héctor Cúper

La reciente incorporación de Héctor Cúper ha marcado un punto de inflexión en Universitario. Frente a este nuevo ciclo, el ‘Puma’ Carranza no dudó en lanzar una advertencia al plantel sobre la exigencia que supondrá el trabajo bajo la conducción del argentino. “El técnico va a ver a todos, ahí tienen la oportunidad de dar lo mejor porque el que no juega es porque no lo merece ni pone de su parte”, comentó en el programa de YouTube, La Interna.

La advertencia del exmediocampista apunta a la meritocracia y al compromiso diario, dos valores que considera centrales en la filosofía de Cúper. Además, enfatizó: “¿Tú crees que al entrenador le va a importar lo que tú tengas? Él va a ver día a día, tienes que demostrar y cambiar este rumbo”. El mensaje, directo y sin concesiones, busca dejar en claro que la etapa que inicia con el exentrenador de Valencia e Inter de Milán no tolerará actitudes conformistas ni privilegios infundados.

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