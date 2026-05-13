Perú

Nuevas líneas del Metro de Lima y Callao permitirán ahorrar casi dos horas de viaje al día

El conjunto de estas líneas permitirá movilizar cerca de 7,2 millones de pasajeros diarios en sistemas masivos, lo que aliviará la presión sobre el transporte convencional y reducirá la saturación en horas punta

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Las nuevas líneas tienen como objetivo solucionar los largos desplazamientos y la congestión vehicular, de modo que trayectos que actualmente superan las dos horas se completarán en menos de una hora - Créditos: Andina/Vidal Tarqui.
Las nuevas líneas tienen como objetivo solucionar los largos desplazamientos y la congestión vehicular, de modo que trayectos que actualmente superan las dos horas se completarán en menos de una hora - Créditos: Andina/Vidal Tarqui.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó un ambicioso Plan de Movilidad Urbana que busca revolucionar la manera en que millones de ciudadanos se desplazan a diario. El documento establece como prioridad la construcción de las Líneas 3, 4 y 7 del Metro, infraestructura que promete transformar los tiempos de viaje y la conectividad entre los principales puntos de la capital.

La propuesta de la entidad responde a la necesidad de enfrentar largos recorridos, congestión vehicular y saturación en el sistema actual. Actualmente, muchos limeños pierden horas en trayectos que superan las dos horas, especialmente en rutas que cruzan la ciudad de norte a sur o desde el Callao hasta distritos del este. Ante esta realidad, el plan prioriza tres nuevas líneas de alta capacidad, diseñadas para reducir los tiempos y mejorar la calidad de vida de los usuarios.

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Uno de los proyectos más destacados es la Línea 3, que atravesará la ciudad desde la avenida Chillón Trapiche, en Comas, hasta la Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores. El recorrido, que hoy demanda aproximadamente dos horas y media, se realizará en tan solo 54 minutos una vez que la línea entre en funcionamiento. Esta ruta contará con 28 estaciones, ubicadas en puntos estratégicos para maximizar el acceso y la cobertura.

La Línea 3 atravesará Lima de norte a sur, reducirá el trayecto de dos horas y media a 54 minutos y contará con 28 estaciones distribuidas estratégicamente - Créditos: MTC.
La Línea 3 atravesará Lima de norte a sur, reducirá el trayecto de dos horas y media a 54 minutos y contará con 28 estaciones distribuidas estratégicamente - Créditos: MTC.

La Línea 4, por su parte, conectará el Callao con Santa Anita, cubriendo una distancia que, en la actualidad, requiere hasta dos horas y cuarenta minutos. El nuevo trazado permitirá completar el trayecto en solo 44 minutos, gracias a sus 28 estaciones, de las cuales ocho forman parte del Ramal Línea 4 que ya se encuentra en etapa de construcción. Esta solución beneficiará a miles de pasajeros que diariamente se ven afectados por el tráfico y la falta de alternativas eficientes.

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En cuanto a la Línea 7, el objetivo será enlazar el norte del Callao con Ancón, partiendo desde la avenida Gambetta hasta la Panamericana Norte. El tiempo estimado para recorrer toda la línea será de 46 minutos. Además, la interconexión con la Línea 4 facilitará la integración y el intercambio entre distintas rutas, optimizando el sistema en su conjunto y permitiendo traslados más rápidos entre zonas clave.

El impacto global de la implementación de estas tres líneas se reflejará en el aumento de la capacidad de transporte masivo. Las proyecciones oficiales estiman que el Metro de Lima y Callao podrá movilizar cerca de 7,2 millones de pasajeros cada día. Esta cifra representa un crecimiento notable frente a la situación actual, donde el transporte público convencional absorbe más de 10,5 millones de desplazamientos diarios, generando saturación y demoras en horas punta.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) priorizó en su Plan de Movilidad Urbana la construcción de las Líneas 3, 4 y 7 del Metro, con el objetivo de transformar los tiempos de viaje y la conectividad en la ciudad - Créditos: MTC.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) priorizó en su Plan de Movilidad Urbana la construcción de las Líneas 3, 4 y 7 del Metro, con el objetivo de transformar los tiempos de viaje y la conectividad en la ciudad - Créditos: MTC.

Las autoridades advierten que, hacia 2029, la demanda de movilidad continuará en ascenso, alcanzando 11,8 millones de viajes diarios en buses y 2,4 millones en sistemas masivos. Por este motivo, la ATU plantea la necesidad de acelerar la ejecución de líneas de gran capacidad, al tiempo que refuerza la infraestructura existente. La ampliación de la Línea 1, la próxima inauguración de la Línea 2 y la culminación del Ramal Línea 4 constituyen los primeros pasos para construir una red moderna y eficiente.

El plan estratégico no se limita a la expansión del Metro. La ATU contempla una integración con otros modos, como trenes urbanos, buses articulados y corredores de tránsito rápido, para ofrecer alternativas complementarias y descongestionar vías saturadas.

La transformación del transporte público en Lima y Callao se perfila como uno de los retos más importantes de la próxima década. Las nuevas líneas del Metro, junto con otras soluciones de movilidad, abrirán la puerta a una ciudad más conectada, eficiente y amigable para sus habitantes.

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