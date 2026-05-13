Christian Cueva revive su expulsión ante Universitario y apunta contra Jordi Espinoza: “El fútbol es una cosa de hombres”

Christian Cueva se pronunció sobre la polémica expulsión ante Universitario. Crédito: Juan Pablo II

Ya han pasado menos de dos semanas desde el duelo entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II College en Trujillo, donde el conjunto ‘crema’ se impuso con un contundente 4-1. Sin embargo, uno de los episodios que aún sigue generando debate es la temprana expulsión de Christian Cueva a los 3 minutos de iniciado el encuentro, una acción que marcó el desarrollo del partido.

Luego de varios días sin pronunciarse, el mediocampista decidió dar su versión de los hechos en una conversación con el periodista Miguel Gutiérrez, donde explicó cómo vivió la jugada que derivó en su salida del campo tras la decisión del árbitro Jordi Espinoza. “En realidad, nunca le dije nada como para que sea una expulsión. Le reclamé una jugada natural de fútbol cuando no me cobra un foul. Reclamé efusivamente, pero es normal en el fútbol”, sostuvo el volante de 34 años

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Christian Cueva también remarcó que, desde su llegada a Juan Pablo II y su rol como capitán del equipo de Chongoyape, no había tenido inconvenientes con ninguna terna arbitral hasta el partido frente a Universitario. Según su versión, su comportamiento dentro del campo ha sido siempre respetuoso.

“Puedo decir que durante este año yo nunca he tenido ningún problema con ningún árbitro, la verdad. Desde que estoy con Juan Pablo, con la capitanía y todo, creo que ante todo me he mostrado con respeto”, explicó.

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El volante y capitán de Juan Pablo II dio su versión del problema ocurrido con el árbitro Jordi Espinoza. (Video: Miguel Gutiérrez)

En su relato, el volante también mencionó un episodio previo que habría influido indirectamente en su reacción. Cueva aseguró haber tenido un cruce anterior con el árbitro Michael Espinoza, hermano del juez principal del encuentro ante Universitario.

“Con el único que tuve también algo fuerte, porque sentí que me amenazó, fue con el hermano. Por ahí puede venir la cosa. Entonces, si es así, yo creo que no tienen por qué estar en el fútbol, la verdad. El fútbol es una cosa de hombres. Nadie está diciendo tampoco que nos faltemos el respeto”, comentó.

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Críticas al arbitraje y su visión de la jugada

Para el mediocampista, la expulsión no tuvo una justificación clara y consideró que la sanción fue excesiva en comparación con lo que ocurre en otros contextos futbolísticos internacionales.

“Es la manera como yo lo veo y creo que todo el mundo lo reconoce. En otras ligas, cosas mucho más fuertes han pasado. Me ha tocado estar en otras ligas, me ha tocado estar en Copas América, en selección, en Mundial, y esto que ha pasado conmigo es vergonzoso”, afirmó.

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El volante se fue expulsado en los primeros minutos de juego en la ciudad de Trujillo - Crédito: L1MAX.

Asimismo, insistió en que su reacción fue únicamente un reclamo por una acción puntual del juego. “Yo tengo mi carácter, lógicamente, pero primero que no le dije nada, le reclamé. Después le dije, bueno, que siempre era así, por eso está así, punto, nada más. Eso fue mi descargo, de ahí nada más. Nunca me pasó eso”, agregó.

Finalmente, Cueva reveló que incluso dialogó con futbolistas del cuadro rival quienes le habrían comentado que también han tenido experiencias similares con Jordi Espinoza. “Conversé con amigos, compañeros de Universitario, ellos mismos me decían que con él les había pasado lo mismo. Sin saber yo nada de lo que había pasado. Me dijeron que me calme, pero yo estaba efusivo porque me expulsaron injustamente”, sentenció.

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