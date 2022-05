Javier Carmona: ¿Quién fue y de qué falleció el exesposo de Tula Rodríguez?

Javier Carmona y Tula Rodríguez se conocieron en 2007 y se casaron por civil en 2012. (Foto: Composición)

El miércoles 30 de septiembre de 2020, Javier Carmona falleció a los 56 años de edad tras permanecer dos años en estado vegetativo. La noticia fue confirmada a la prensa y, pocas horas después, los conductores de En Boca de Todos le dieron el pésame a Tula Rodríguez, su exesposa, quien se ausentó de dicha edición para sobrellevar el duelo con su hija en casa.

Ese día, la presentadora reunió fuerzas para comunicarse con sus compañeros a través de un enlace telefónico que se emitió en el programa. “Es una situación en la que es inevitable no sentir dolor; sin embargo, hoy nos toca solamente aceptar los designios de Nuestro Señor. Estoy con Valentina (su hija), que necesita todo el amor y cariño para que pueda entender esta situación”, dijo.

Casi un mes después, el lunes 26 de octubre de 2020, Tula Rodríguez regresó a la conducción de En Boca de Todos tras el sensible fallecimiento de Carmona. “Debo empezar a renovarme, la vida continúa. Tenemos que continuar, debo intentar no dejar de sonreír. El luto se lleva en el corazón, el dolor no se va, es imposible que se vaya tan rápido”, mencionó a su retorno.

Hasta la fecha, Rodríguez no ha dejado de recordar entre lágrimas la memoria del exgerente comercial de Latina. A pesar de ello, ha dejado abierta la posibilidad de volver a enamorarse. No obstante, precisó que jamás olvidará a Javier Carmona, el último gran amor de su vida.

Tula Rodríguez y Javier Carmona. (Foto: Instagram)

¿QUIÉN FUE JAVIER CARMONA?

Javier Carmona fue un reconocido gerente de televisión y empresario de la industria del entretenimiento. Se inició en el área de producción de ATV y luego se dedicó al cargo de productor general de diferentes programas peruanos. Pronto se volvió gerente comercial de Latina hasta el 2010.

Ante su gusto por la producción, se asoció con ProTV para realizar Esto es Guerra Bolivia, convirtiéndose en todo un éxito. Debido a esto, atrajó la atención de Willax, canal que lo contrató como gerente de ventas en el 2017, siendo este su último trabajo como empresario televisivo.

Javier Carmona fue un reconocido gerente de televisión que pasó por varios canales peruanos, entre ellos ATV, Latina y Willax.

Carmona recién ganó popularidad al casarse con Gisela Valcárcel en el 2006, aunque terminaron divorciándose unos meses después . Fue por esa época que conoció a Tula Rodríguez, con quien comenzó un romance y luego se convirtió en su esposo.

Debido a esta unión, se especuló por largo tiempo que la actriz se metió en el matrimonio de la ‘Señito’, algo que Tula se ha encargado de desmentir varias veces. Según su versión, ellos se conocieron en un evento de Latina, en el 2007, donde congeniaron bien y realizaron el famoso ‘clic’. Para ese entonces, Gisela ya había anunciado su separación.

¿DE QUÉ MURIÓ JAVIER CARMONA?

En agosto de 2018, Javier Carmona sufrió una disección aguda de la aorta (rompimiento en la pared de la arteria principal que transporta la sangre fuera del corazón), por lo que fue sometido a una complicada operación cardiovascular en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud, en donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según declaró el médico que lo atendió, los 20 a 30 minutos que duró el traslado de Santiago de Surco, casa donde vivía Carmona, al centro de salud ubicado en Jesús María afectaron su salud gravemente. “Él vino en condiciones muy delicadas: el tiempo transcurrido, la cirugía en esos casos es de salvataje”, dijo Julio Morón.

Aunque su estado de salud estuvo en reserva, se supo después que la falta de oxígeno por más de cinco minutos provocó que su mal evolucione a una encefalopatía hipóxica. Este mal lo llevó a entrar en estado vegetativo permanente, requiriendo atención médica constante. Así permaneció hasta el día de su muerte.

