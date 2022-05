Apelación de Bruno Pacheco y sobrinos de Pedro Castillo a prisión preventiva se evaluará este martes

Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo y Bruno Pacheco vuelven a ser protagonistas de la noticia, esta vez por su intento de evadir la orden de prisión preventiva en su contra. Los investigados por el Caso Tarata que en la actualidad se encuentran en la lista de recompensas tras no conocerse su paradero, presentaron una apelación a la medida impuesta por el Poder Judicial. Mañana martes 3 de mayo se atenderá el pedido.

“Señalar la audiencia de apelación para el día martes tres de mayo de dos mil veintidós a horas diez de la mañana (10:00 A.M.), la misma que se llevará a cabo por videoconferencia mediante el aplicativo Google Hangouts Meet, de conformidad con la Resolución Administrativa N.° 323-2021-CE-PJ”, asegura el diario El Comercio que señala la resolución emitida.

En la mencionada audiencia también se revisará el pedido de apelación presentada por los empresarios Marco Antonio Zamir Villaverde García y Luis Carlos Elías Pasapera Adrianzen, así como de los exfuncionarios de Provías Descentralizado Víctor Elfren Valdivia Malpartida y Edgar William Vargas Mas quienes se encuentran recluidos en prisión.

Bruno Pacheco tendría audios comprometedores de Pedro Castillo

Ha transcurrido más de medio mes desde que el juez Manuel Chuyo decidió imponer prisión preventiva contra los investigados; sin embargo, estos se encuentran como prófugos de la justicia desde el 28 de marzo, fecha en la que se emitió una orden de detención preliminar y no pudieron ser ubicados por las autoridades.

LA VOZ DE KARELIM

Los nombres de los mencionados investigados también han sido parte de las declaraciones de la empresaria Karelim López ante las autoridades. Las revelaciones lograron ser de conocimiento público tras la filtración de las mismas y recientemente, la aspirante a colaboradora eficaz ha ratificado lo dicho. “Todo lo que he dicho desde el primer momento se ha venido corroborando”, dijo López en conversación con el dominical Panorama.

“Yo no soy testigo de que me contó, yo estuve presente. Todo lo que he escuchado se viene corroborando”, dijo para contar que en aquella oportunidad Bruno Pacheco se enfrentó al presidente por los cuestionamientos en su contra. “He cumplido órdenes. Me has pasado las órdenes de tus amigos los chotanos. Yo por qué tengo que asumir. Asumelas tu, yo ahorita renuncio. ¿Qué va a pasar con el Congreso?” dice que señaló el exsecretario en aquella ocasión.

“Una de las cosas que el señor presidente muy ligero le dijo (a Pacheco): ‘no me preocupa el Congreso porque yo lo cierro y punto’”, habrían sido las palabras pronunciadas por el presidente de la república con intención de calmar los ánimos de Bruno Pacheco.

Aníbal Torres calificó de “inmoral” darle mérito a las declaraciones de Karelim López

Sobre el premier Aníbal Torres, la investigada ha señalado que intentó sacar del país a Bruno Pacheco. Ante esta declaración, el presidente del Consejo de ministros asegura que la investigada “ya no sabe ni qué hablar” alegando que en el pasado había señalado San Borja como el punto de encuentro para posteriormente decir que fue en el distrito limeño de Miraflores. “No he tenido ninguna relación, ninguna comunicación, ninguna reunión con ella”, resaltó.

El premier calificó de “inmoral” darle mérito a “una señora que pretende ser colaboradora eficaz sin que presente ninguna prueba”. Cabe resaltar que López en la actualidad intenta ser colaboradora eficaz ante las autoridades, beneficio al que solo podrá acceder cuando estas determinen que las declaraciones proporcionadas son reales y que apoyan el avance de las investigaciones.

