Caos vehicular por cierre de la avenida Lima: alcalde de SMP denuncia falta de presupuesto completo

Este video presenta una entrevista con Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín, donde se discute el Acuerdo Nacional. Simultáneamente, se observan imágenes de un evento público en la Avenida Lima, San Martín de Porres, con la presencia de multitudes y maquinaria pesada, como excavadoras y volquetes, indicando trabajos de construcción vial. También se muestran personas vestidas con camisetas rojas y un hombre con casco de seguridad sosteniendo una roca. El video concluye con un gráfico del alcalde Sifuentes.

El cierre de la avenida Lima por trabajos de mejoramiento, considerada una de las vías principales para la movilidad de los residentes de Lima Norte, viene provocando un tráfico constante durante gran parte del día en San Martín de Porres, con embotellamientos que se extienden desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.

La vía, que concentra un alto flujo de transporte público, vehículos particulares y camiones de carga, funciona como un eje clave de conexión entre importantes corredores como José Granda, Habich y otros puntos del distrito. En ese sentido, la ejecución progresiva del proyecto ha generado una mayor congestión en las rutas alternas.

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Según la dinámica habitual del tránsito en la zona, el flujo vehicular se intensifica desde las primeras horas del día. Reportes de transportistas y vecinos señalan que, desde aproximadamente las 6:00 a. m., el tráfico alcanza sus picos en las horas punta de la mañana y la tarde-noche, sin llegar a descongestionarse por completo durante el resto del día.

Advertencia por posible retraso de obras

Una vista aérea muestra una concurrida avenida urbana con numerosos vehículos de transporte público y privado en medio de edificios y carteles publicitarios en Lima Norte. (Andina)

En medio de este escenario, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, expresó su preocupación por la continuidad del proyecto de la avenida Lima, al señalar problemas en la transferencia de recursos por parte del Gobierno central.

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El burgomaestre indicó que existe un convenio con el Ministerio de Vivienda por un total de S/ 19,2 millones, pero que hasta el momento solo se habría desembolsado aproximadamente S/ 4,9 millones, lo que —según afirmó— afecta la continuidad del financiamiento de la obra.

“No hay continuidad para la avenida Lima, no hay presupuesto. Así como la avenida Lima, varias obras en Lima y el país se han quedado paradas porque firman convenios, pero no hay recursos para llevar y concluir su ejecución”, señaló.

Pese a ello, aseguró que la obra no se detendrá, ya que la municipalidad distrital ha previsto el uso de recursos propios. “Esa avenida Lima no va a parar, porque hemos contemplado el presupuesto. Con recursos propios”, afirmó.

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¿Qué involucra la obra?

El proyecto de mejoramiento de la avenida Lima contempla una intervención integral del eje vial y su entorno urbano, con una renovación de cerca de 3 kilómetros de vía, que busca transformar el corredor en una infraestructura más moderna, segura y ordenada. El proyecto beneficiará a 10 231 personas que han esperado casi 50 años para esta renovación.

Entre los principales componentes figura la rehabilitación de la calzada y veredas, junto con la reorganización del espacio público para mejorar la circulación peatonal y vehicular. También se incluye la implementación de un parque lineal, que recuperará áreas a lo largo de la vía para uso recreativo de los vecinos, incorporando zonas verdes y mobiliario urbano.

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Asimismo, el proyecto considera la modernización de la infraestructura urbana con nueva señalización vial, semaforización y mejor ordenamiento del tránsito, en una zona donde confluyen transporte público, vehículos particulares y unidades de carga.

Otro de los ejes de la obra es la implementación de una “avenida inteligente”, que contempla sistemas de fibra óptica, conectividad a internet, cámaras de videovigilancia y tecnología orientada a la seguridad ciudadana. Esto permitirá reforzar el control del tránsito y la vigilancia en un corredor considerado estratégico para Lima Norte.