El presente de Renato Tapia en el Celta de Vigo tras volver a la titularidad contra el Granada

Renato Tapia fichó por el Celta de Vigo a mediados del 2020 y tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, según Transfermarkt. | Foto: Getty Images

Renato Tapia es uno de los jugadores emblema de la selección peruana. Su importancia ha crecido con el correr de los partidos y en las Eliminatorias Sudamericanas lo ha podido demostrar tras afianzarse en el once inicial para Ricardo Gareca. Sin embargo, en el Celta de Vigo vivía una situación opuesta que podría haber cambiado a partir del último duelo ante el Granada.

Y es que el volante nacional formó parte de la alineación titular que el técnico del equipo español, Eduardo Coudet, mandó el campo en el reciente cotejo. De hecho, jugó los 90 minutos, algo que no sucedía hace varios meses. Precisamente, Tapia declaró al final de este encuentro sobre sus sensaciones tras haber sido relegado a la suplencia. “ Me costó porque hace muchísimo que no juego. Normalmente entro cinco, diez, quince minutos y no es lo mismo que jugar los noventa, pero trabajando esperé este momento. Así que a seguir, a seguir. No hay de otra”, aseguró el jugador en declaraciones para el canal oficial del cuadro vigués.

El último encuentro que el volante jugó en su totalidad fue el 14 de diciembre del 2021, cuando su equipo se enfrentó de local y le ganó al Espanyol por 3 a 1. Hasta aquella oportunidad, venía siendo titular indiscutible para el ‘Chacho’. No obstante, a inicios de este año su situación cambió y se vio relegado el banco de suplentes en beneficio de Fran Beltrán. El canterano lo suplió, cumplió y, prácticamente, se convirtió en un fijo para el técnico argentino. Un total del 15 encuentros fueron los que Tapia ingresaba en las segundas partes a cuentagotas. Como él mismo lo indicó: 5, 10 o 15 minutos era el tiempo que él disponía para tratar de cambiar ese mal momento.

Fran Beltrán (derecha), competencia en el puesto de Renato Tapia, en el partido del Celta de Vigo vs Real Madrid. |

Ahora, la pregunta que uno se puede cuestionar es, ¿cómo perdió el puesto? El motivo a ciencia cierta no se conoce, pero se pueden tomar algunas declaraciones del DT y del propio jugador que podrían haber provocado que su relevancia haya disminuido. Todo habría empezado cuando el mismo Coudet expresó su malestar en conferencia de prensa cuando el futbolista llegó lesionado a España a inicios de este año tras haber disputado los duelos de Eliminatorias con la ‘bicolor’. “Parece que somos un taller mecánico que se lo arreglamos para que juegue en Perú”, señaló. Ante esta declaración, el propio Renato confesó haber charlado con su entrenador y dijo que “queda entre nosotros”.

Hace unos días, el ‘Cabezón’ volvió a tocar el tema y argumentó que “Ahora que no estoy jugando, el técnico ha decidido no ponerme o porque ha visto otras necesidades para el equipo. Eso escapa de mis manos”.





EMPATE CON EL GRANADA

Tras su regreso al titularato, el mediocampista nacional habló luego del empate (1-1) ante el conjunto dirigido por Aitor Karanka. “Fue un partido luchado. Sabíamos que ellos estaban jugándose la permanencia. Muchos segundos balones. Creo que en el primer tiempo la tuvimos. En el segundo aún más con varias de Iago y de Brais. No nos pudimos llevar los tres puntos pero creo que el equipo trabajó muy bien. Son cosas que pueden pasar en el fútbol y esperemos corregirlas para llevarnos los tres puntos ”, aseguró.

Del mismo modo, se mostró confiado en que su equipo logrará mantenerse en Primera División pese a la difícil posición. “ Creo que se va a cerrar la permanencia de la mejor manera. Vamos a trabajar para eso y vamos a salir con todo en Balaídos”, añadió.

El Celta de Vigo se ubica en la décimo segunda casilla con 40 puntos, a 9 de los puestos de descenso, por lo que a falta de 4 fechas para que culmine la liga, será fundamental que sumen en los siguientes cotejos para evitar una catástrofe. Po su parte, Renato Tapia tratará de mantenerse en el once inicial y recuperar el nivel que exhibió en sus primeras temporadas.

El volante de la selección peruana habló sobre su regreso a la titularidad y del empate ante el Granada. | Video: Celta de Vigo

