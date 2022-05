Carlos Zambrano y su sorpresiva revelación: “Me dolió más no jugar ante Alemania que no ir a un Mundial”

El Perú vs Alemania cambió la postura de Carlos Zambrano en la selección peruana.

Carlos Zambrano es uno de los jugadores que más veces ha sido criticado en la selección peruana por su excesiva vehemencia en las canchas. De hecho, esto provocó que fuera dejado de lado en el plantel, aunque en la actualidad ya forma parte. En ese sentido, el zaguero nacional confesó cómo se dio su regreso a la ‘bicolor’ y el duelo que lo marcó para que esto se pueda concretar.

“Fue en un partido Perú vs Alemania allá, en un amistoso. Yo estaba jugando en Suiza y me quedaba a 200 kilómetros. Créeme que eso me dolió más que no ir a un Mundial. No jugar ese partido con Alemania porque siempre quise jugar contra ellos. Lamentablemente perdimos ese partido. Pero llegó el momento que fui a ver a mis compañeros y conversé con el ‘profe’ Gareca. Ahí le demostré lo que quería, que era regresar”, señaló el ‘Kaiser’ en una entrevista para el programa ‘Crónicas de Impacto’ de Willax Televisión.

Este encuentro se llevó a cabo después del Mundial de Rusia 2018. El elenco nacional había ofrecido un juego atractivo, aunque no estuvo acompañado por los resultados y terminó siendo eliminado en fase de grupos. No obstante, ya tenía pactado un par de amistosos con dos grandes selecciones: Países Bajos y Alemania. Ambos encuentros terminaron en derrota, pero el hecho de poder medirse con equipos de alto calibre sirvió para elevar el nivel de competencia.

Luis Advíncula tras marcar el único gol peruano ante Alemania en el 2-1. | Foto: AFP

En el caso de Zambrano, había jugado gran parte de su carrera en Alemania: Schalke 04 (2006-2010), Saint Pauli (2010-2012) y Eintracht Frankfurt (2012-2016), por lo que conocía de cerca cómo era su selección, tomando en cuenta que llevan 4 títulos mundiales.

MOMENTOS COMPLICADOS

No obstante, sus reiteradas expulsiones (ej. ante Chile en Copa América 2015) y falta de control en el campo de juego lo privaron de estar con los demás jugadores peruanos. Aunque el zaguero tuvo una respuesta a esta situación. “ Antes que pase todo este problema de dos años que no estaba, no me sentía cómodo, no quería ir, no me sentía parte del grupo. A la gente no le importa, solo le interesa que ganes. Uno se levanta con problemas en casa, la gente no lo va a entender, tienes que ir a jugar, a ganar y nada más”, se sinceró.

CONVERSACIÓN CON GARECA

Todo cambió luego de una conversación que tuvo con el técnico Ricardo Gareca. “Llegó el momento que yo necesitaba y quería regresar. El ‘profe’ me dijo: “Las puertas siempre van a estar abiertas, depende de ti nomas”. Y a los dos meses me llama nuevamente, justo venía la Copa América, gracias a Dios llegamos a una final después de tantos años. Fue algo tan hermoso. A partir de ahí el ‘profe’ me empezó a dar más oportunidades”, declaró.

Justamente, el retorno de Carlos a la ‘bicolor’ se dio en el duelo ante Venezuela por la Copa América de Brasil 2019. Y realmente su desempeño fue uno de los más altos en dicha competición, en donde se afianzó con Luis Abram en la zaga central y colaboró en el subcampeonato.

Carlos Zambrano ante Salomón Rondón en el Perú vs Venezuela por Copa América 2019. | Foto: ANDINA

ORGULLOSO DE SUS COMPAÑEROS

Eso no fue todo, ya que reconoció que en su momento de ausencia, nunca dejó de alentar a la ‘blanquirroja’, ni tuvo envidia de ningún compañero. “ Hasta el día de hoy me siento muy cómodo en el grupo, me siento parte, no como hace unos años que no me sentía así. Pero aún así estaba orgulloso y contento de mis compañeros, que hayan clasificado. No tengo envidia de nada. Quiero que logren todo lo que tengan que lograr. Yo tengo todo lo que quiero tener, he pasado más de la mitad de mi vida fuera de mi país, sacrificando cosas, pero cada uno elige lo que quiere tener”, añadió.

El zaguero nacional confesó que tuvo una charla con Ricardo Gareca para volver a la 'bicolor'. | Video: Willax Televisión

